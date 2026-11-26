Съдът не допуска касационно обжалване по жалбата на бившия главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина Красимир Томов

2160 Снимка: МВР

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Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането в полза на държавата на парични средства в размер на 288 031,01 евро (563 339,70 лева), открити в банков сейф на бившия главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Това съобщиха от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съдът не допуска касационно обжалване по жалбата на ответника, с което решението за отнемане на сумата влиза окончателно в сила.

Определението на върховните магистрати е влязло в сила на 19 ноември.

През 2018 г. специализираната прокуратура иззе валута и левове от банкова касета на главния секретар на ДАБЧ Красимир Томов. Той и бившият председател на агенцията Петър Харалампиев бяха обвинени за корупция и длъжностни престъпления.

Според прокуратурата те вземали подкупи, за да издават удостоверения за български произход. В банковата касета са открити пари в различни купюри и валути - евро, долари, британски паундове и левове.

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Красимир Томов бил декларирал единствено 25 350 лв. спестени средства, както и 36 000 лв. от заплати. От държавното обвинение съобщиха тогава, че той е държал в банков сейф 563 936 лева, за които е знаел, че са придобити чрез престъпления, извършени от организираната престъпна група.

В обвинителния акт срещу Томов и Харалампиев се посочваше още, че председателят и главният секретар на ДАБЧ са злоупотребили със служебни коли, горива, пари за бонуси и заплати и др.

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