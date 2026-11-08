Над 82% избирателна активност на първия тур, но нито един от 21-те кандидати не събра необходимата подкрепа

1339 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Нито един от кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите не успя да събере необходимата подкрепа на проведеното на 7 ноември гласуване. Поради това изборът ще бъде решен на втори тур, който се провежда днес, 8 ноември. Това съобщи председателят на Избирателната комисия към Общото събрание на съдиите Бисер Троянов, който е съдия във Върховния касационен съд, предаде БТА

От общо 2275 съдии с право на глас в първия тур са участвали 1870, което представлява избирателна активност от приблизително 82,2%. Въпреки високата активност нито един от претендентите не е получил повече от половината гласове, необходими за избор още на първия тур.

Във втория тур участват всички 21 кандидати за шестте места във ВСС, предназначени за представители на съдийската общност. За избрани ще бъдат обявени шестимата кандидати, получили най-голяма подкрепа при повторното гласуване.

Изборният ден на 8 ноември започва в 8:00 ч. и ще продължи до 18:00 ч. Съдиите упражняват правото си на глас с хартиени бюлетини в общо 30 избирателни секции, разположени на територията на страната.

Секциите са организирани съобразно броя и местоположението на окръжните съдилища, като за София са разкрити четири места за гласуване.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Изборът на представители на съдиите във Висшия съдебен съвет е важен за функционирането на съдебната система. ВСС има ключови правомощия, свързани с кадровите решения, професионалното развитие и дисциплинарната отговорност на магистратите.

Очаква се след приключването на втория тур и преброяването на бюлетините да станат ясни имената на шестимата новоизбрани представители на съдийската квота.

Изборът на съдийската квота е част от процедурата за попълване на новия състав на Висшия съдебен съвет. До момента вече са избрани четиримата представители на прокурорите, определени на втори тур на 25 октомври.

Предстои да бъде определен и представителят на следователите във ВСС. Общото събрание на следователите е насрочено за 14 и 21 ноември, когато трябва да бъде избран един член от тяхната професионална квота.

Паралелно с това продължава процедурата за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. Народното събрание трябва да избере общо 11 представители, като шестима от тях ще бъдат включени в Съдийската колегия, а останалите петима - в Прокурорската колегия.

Изслушванията на кандидатите от парламентарната квота вече са проведени, като се очаква депутатите да пристъпят към избора около 19 ноември. За избирането на членовете на ВСС от Народното събрание е необходимо мнозинство от две трети от народните представители.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Единадесет от тях се избират от Народното събрание, а други 11 - пряко от магистратските общности: шестима от съдиите, четирима от прокурорите и един от следователите. Останалите трима са членове по право - председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор.

ВСС има ключова роля в управлението на съдебната власт, включително при назначенията, повишенията, преместванията и дисциплинарната отговорност на магистратите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.