Според бизнесмена той е бил дискредитиран публично и е била нарушена презумпцията за невиновност

3694 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Бизнесменът Васил Божков осъди прокуратурата заради изказвания на бившия главен прокурор Иван Гешев и на говорителката му Сийка Милева, с които бил дискредитиран публично и е била нарушена презумпцията за невиновност.

Това става ясно от решение на Софийския градски съд (СГС), който приема, че с изявите на Гешев и Милева е нарушено правото на Европейския съюз, съобщи правният сайт "Лекс".

Миналата година бизнесменът заведе дело срещу прокуратурата за 200 000 лева по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. СГС обаче му присъжда обезщетение от само 3000 евро. В случая Васил Божков не търси обезщетение за вреди от незаконно обвинение след влязла в сила оправдателна присъда, а единствено за нарушената презумпция за невиновност от публични изказвания.

В исковата си молба той описва как още в края на 2019 г. срещу него е започнало разследване. Тогава започват и множеството интервюта и изказвания на тогавашния главен прокурор Иван Гешев и говорителката му Сийка Милева. Според Божков прокуратурата е имала и скрита цел с тези медийни изяви и тя е била да съдейства за публичното му дискредитиране, за унищожаването на хазартния му бизнес и отнемането на колекцията на фондация "Тракия", която е била свързана с него.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Това, което се случва, е това, което се случва, когато прокуратурата реши да ангажира наказателната отговорност на лица, които вие медиите наричате криминални авторитети или олигарси от криминалния преход. Случва се нещо обикновено. Когато ангажираме тяхната наказателна отговорност за крадене през тези 30 години, крадене от българския народ, в резултат на което той живее бедно и в мизерия - всичко е нормално", се казва в една от цитираните по делото изяви на Иван Гешев пред медиите.

Говорителката му Сийка Милева пък коментира друго престъпление, за което Васил Божков е обвинен, с думите: "Липсва огромна сума от над половин милиард лева, която сума представлява коледната надбавка за всеки пенсионер за 10 години. Прокуратурата е наясно срещу кого се изправя".

В решението си съдия Евгени Георгиев отбелязва, че по същото време, когато главният прокурор е правел тези изявления, вече са били постановени поне шест решения на Европейския съд за правата на човка за нарушена презумпция за невиновност в България, които е трябвало да са му известни "и той е следвало да бъде не само дискретен и сдържан, но и внимателен в подбора на конкретните думи, които е използвал".

Относно нарушенията от страна на Милева, съдът пише, че с използваните изрази тя е внушавала, че Божков не само е ограбил държавата и гражданите, но е финансирал и участвал в заговор за държавен преврат.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.