ВАС отмени освобождаването на Владимир Николов като окръжен прокурор на Плевен
Тричленният състав прие, че част от нарушенията, за които магистратът беше наказан, въобще не са извършени от него
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Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да накаже Владимир Николов с освобождаване от длъжността му на окръжен прокурор на Плевен.
Решението на колегията беше взето на 18 февруари 2026 г., а предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Николов беше на тогавашния и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Той поиска освобождаването на Николов като шеф на Окръжната прокуратура в Плевен за неизпълнение на служебни задължения и за неосъществен контрол по спазването на сроковете по досъдебни производства и преписки. Нарушенията са били установени при планирана тематична ревизия на работата по организацията, ръководството и контрола на дейността на Окръжна прокуратура-Плевен, обхващаща периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2024 г. и извършена от Инспектората на Върховната касационна прокуратура, припомня правният сайт "Лекс".
Владимир Николов обжалва наложеното му наказание и поиска от ВАС да спре предварителното изпълнение на решението, но съдът отказа.
С днешното си решение тричленният състав с председател Юлия Тодорова и членове Слав Бакалов (докладчик) и Миглена Николова приема, че част от нарушенията, за които беше наказан Николов, въобще не са извършени от него. А това, което е приема за доказано е, че не е осъществявал ефективен контрол върху продължителността на мерките за неотклонение.
ВАС посочва, че Прокурорската колегия неправилно е преценила тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено, и не е съобразила цялостната дейност на Владимир Николов като административен ръководител на ОП-Плевен, както и представените доказателства за поощряването и награждаването му. И заявява, че освобождаването му от ръководна длъжност е прекомерно наказание.
"Следва да се посочи, че както в предложението на дисциплинарния състав, така и в решението на дисциплинарно наказващия орган липсват конкретни мотиви относно тежестта на нарушението. Изложените такива са бланкетни и не отговарят на изискванията на чл.309 ал.1 от ЗСВ. Независимо от това в случая не би могло да се приеме, че е налице системно неизпълнение на служебните задължения, тъй като се касае за едно деяние осъществено чрез бездействие - "неупражнен достатъчен контрол". За да е налице системност на деянието е необходимо същото да е извършвано редовно, постоянно, т. е. да е вярно за значителна част от дейността на наказаното лице. Липсват и данни от които да се приеме, че деянието е друго тежко нарушение на служебните задължения, доколкото няма данни да е засегнало дейността на този орган на съдебна власт. Липсват и данни да е накърнен престижа на съдебната власт", пише ВАС.
Решението е подписано с особено мнение от председателя на съдебния състав Юлия Тодорова, но не защото според нея наказанието на Владимир Николов е законосъобразно, а защото застъпва виждането, че колегиите на ВСС с изтекъл мандат нямат право да налагат дисциплинарни наказания на магистратите, защото така се накърнява независимостта им.
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