Кученцето Кнопа полетяло метър над земята от два ритника на обвиняемия Йордан Атанасов, който се появи с бинтовано ухо и синина под окото

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Обвиняемият за убийството на 9-годишното йорки Кнопа в "Кръстова вада" остава в ареста. Софийският районен съд даде ход на делото и наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Йордан Атанасов след повдигнато обвинение от страна на Софийската районна прокуратура.

Програмистът се появи в съда с бинтовано ухо и синина под едното око.

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Животното изгуби живота си по жесток начин, след като, докато стопанинът му го разхожда на тротоара пред дома на извършителя на 1 ноември, то получава два силни ритника от 43-годишния Атанасов, полита на метър над земята, като при втория се удря в паркиран автомобил и издъхва на място, допълва "24 часа".

Записите от охранителните камери наблизо показаха голяма част от инцидента, включително как Кнопа е изритана като футболна топка пред очите на собственика й и се блъска в автомобил.

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Според съда Атанасов е проявил садистично отношение и необяснима жестокост. Свидетелите по делото посочват, че Атанасов е ударил с крак и причинил смъртта на малкото куче, а дни по-рано е проявил същото поведение към друго животно.

Снимка: Bulphoto

Установени са четири посегателства спрямо домашни любимци от негова страна и не може да става въпрос за инцидент. Само за два дни агресията на обвиняемия е ескалирала, е констатацията на съда, допълва бТВ. Според собствениците на кучетата, на които също е посягал, мъжът е агресирал, защото не искал четириногите да минават покрай дома му.

Обвиняемият не се укривал, сам се е предал на властите, посочват магистратите. Но обществената опасност в случая е много по-висока от чистото съдебно минало на Атанасов, защото той се е проявил като коравосърдечен, посочиха от съда. Според прокуратурата, на обвиняемия Йордан Атанасов трябва да се определи най-тежката мярка за неотклонение.

За подобно престъпление наказанието е от 2 до 8 години затвор и глоба между 2 000 и 10 000 евро. Решението може да се обжалва пред градския съд.

Снимка: Bulphoto

Случаят възмути обществото, а още на другия ден, след като доби известност в социалната мрежа, хората се събраха на спонтанен протест, за да заклеймят жестокостта спрямо домашни любимци.

Агресията спрямо животните беше осъдена и от вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи във Фейсбук, който съобщи преди ден, че заподозреният за убийството на кучето е в СДВР с адвоката си и ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто РУ за извършване на необходимите действия.

Снимка: Bulphoto

"Насилието над животни не бива да се толерира и да остава безнаказано. То е престъпление, което трябва да има последствия, заявиха от фондация "Четири лапи" във фейсбук пост по повод смъртта на домашното куче.

Снимка: БТА

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