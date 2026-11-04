В ареста остава убиецът на йоркито, според съда е проявил садизъм и необяснима жестокост
Кученцето Кнопа полетяло метър над земята от два ритника на обвиняемия Йордан Атанасов, който се появи с бинтовано ухо и синина под окото
Чуйте статията:
Обвиняемият за убийството на 9-годишното йорки Кнопа в "Кръстова вада" остава в ареста. Софийският районен съд даде ход на делото и наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Йордан Атанасов след повдигнато обвинение от страна на Софийската районна прокуратура.
Още по темата
Програмистът се появи в съда с бинтовано ухо и синина под едното око.
Още снимки вижте ТУК>>
Животното изгуби живота си по жесток начин, след като, докато стопанинът му го разхожда на тротоара пред дома на извършителя на 1 ноември, то получава два силни ритника от 43-годишния Атанасов, полита на метър над земята, като при втория се удря в паркиран автомобил и издъхва на място, допълва "24 часа".
Записите от охранителните камери наблизо показаха голяма част от инцидента, включително как Кнопа е изритана като футболна топка пред очите на собственика й и се блъска в автомобил.
Според съда Атанасов е проявил садистично отношение и необяснима жестокост. Свидетелите по делото посочват, че Атанасов е ударил с крак и причинил смъртта на малкото куче, а дни по-рано е проявил същото поведение към друго животно.
Установени са четири посегателства спрямо домашни любимци от негова страна и не може да става въпрос за инцидент. Само за два дни агресията на обвиняемия е ескалирала, е констатацията на съда, допълва бТВ. Според собствениците на кучетата, на които също е посягал, мъжът е агресирал, защото не искал четириногите да минават покрай дома му.
Обвиняемият не се укривал, сам се е предал на властите, посочват магистратите. Но обществената опасност в случая е много по-висока от чистото съдебно минало на Атанасов, защото той се е проявил като коравосърдечен, посочиха от съда. Според прокуратурата, на обвиняемия Йордан Атанасов трябва да се определи най-тежката мярка за неотклонение.
За подобно престъпление наказанието е от 2 до 8 години затвор и глоба между 2 000 и 10 000 евро. Решението може да се обжалва пред градския съд.
Случаят възмути обществото, а още на другия ден, след като доби известност в социалната мрежа, хората се събраха на спонтанен протест, за да заклеймят жестокостта спрямо домашни любимци.
Агресията спрямо животните беше осъдена и от вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи във Фейсбук, който съобщи преди ден, че заподозреният за убийството на кучето е в СДВР с адвоката си и ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто РУ за извършване на необходимите действия.
"Насилието над животни не бива да се толерира и да остава безнаказано. То е престъпление, което трябва да има последствия, заявиха от фондация "Четири лапи" във фейсбук пост по повод смъртта на домашното куче.