Решението на кадровиците във ВСС да я възстановят е по молба на бившата европрокурорка

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Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови бившия европрокурор Теодора Георгиева на длъжността съдия в Административен съд - София-град. Това стана от втория опит, след като на предишното заседание решението беше отложено.

Причината е императивна разпоредба в Закона за съдебната власт. Това реши колегията на заседанието си днес.

Решението е по молба на Георгиева да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност преди мандата ѝ като европейски прокурор от България, съобщи БТА.

На предишното си заседание колегията реши, че трябва да се изискат документи от Европейската прокуратура във връзка с дисциплинарното производство, проведено срещу бившия български европейски прокурор Теодора Георгиева, и наложеното ѝ наказание, преди да се произнесе по молбата ѝ за възстановяване като съдия.

Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г.

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Преди това българският европрокурор получи най-лекото наказание от Европрокуратурата - "порицание", за три нарушения, които е извършила, но те не бяха оповестени.

Пред съдийската колегия с днешна дата беше докладвано, че материалите от европейската институция са постъпили, като от тях се разбира, че на Георгиева не ѝ е наложено наказание "уволнение".

Комисията по атестирането и конкурсите е взела решение да потвърди предходното си решение, с което предлага Георгиева да бъде възстановена като административен съдия. Поради това колегията гласува единодушно по казуса.

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