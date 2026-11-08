"В рамките на масонската ложа ще трябва да решат въпроса", смята лидерът на "Движение 21"

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Цацаров ще бъде главен прокурор в сянка, ако не се пребори Демерджиев. Това заяви пред БНР лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева.

"По линия на масонската ложа. Всичките са вътре - хората, които взимат решения. Сега сме преместили дисижън мейкърите в Пловдив. Цацаров ще бъде главен прокурор в сянка, ако не се пребори Демерджиев - той иска мястото. В рамките на ложата ще трябва да решат въпроса", изказа мнението си тя.

Според нея не са невъзможни 160-те гласа в НС за новите членове на ВСС:

"Има един начин за постигане - давате 1 място на "Възраждане" и две на ПП и ДБ или 3, или както се споразумеете и си връзвате гласуването. Все ще има някой, който да диктува селекцията".

Татяна Дончева се обърна към сегашните управляващи:

"Не може Цацаров да ръководи този процес. Вие се лъжете, ако смятате, че тъй като той много добре го познава, защото е бил един от тях, той ще го разгради. Този човек седеше в МС до Бойко Борисов и Борисов го привикваше в събота и неделя да им прави оперативки".

По думите ѝ няма начин всичко да се свърши бързо. Ще трябва да се работи упорито, да се направи добър избор на ВСС, изказа мнението си тя. И продължи:

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"Няма нужда да смятате и да викате кандидатите, да ги строявате в две редици и да ви обещават вярност. След година - две всички тези забравят къде са се клели и стават изключително независими".

Моделът Пеевски - Борисов беше просмукал цялата съдебна система, напомни лидерът на "Движение 21":

"Тези хора имаха възможност да назначават и да контролират прокурори и съдии от най-ниското до най-високото ниво. Ставаше дума, че те кадруват на всички нива".

Според нея този модел не може да се разгради пожелателно. "Там ще има хора, за които въпросът ще е на живот и смърт", предупреди тя.

В предаването "Политически НЕкоректно" Татяна Дончева коментира и изминалите президентски избори:

"Румен Радев няма всичко. Радев има МС. Ако Радев взема грешни решения, той няма да може да си изкара мандата. Първият тур на президентските избори може да му бъде ярко доказателство".

Според нея именно на Радев се дължи резултатът на втория тур и активирането на тази част от електоралния корпус, която даде още малко кредит на доверие.

Тя отдава резултата на първия тур на две неща. По думите ѝ по-голяма тежест има усещането на твърде голяма част от хората, заложили на ПБ през пролетта, които се почувстваха разочаровани.

"Хората имат очаквания и обикновено държат те да се случат много бързо. Те не държат сметка кое е възможно и кое не. Хората преценяват и стъпките, които се правят, и тяхната състоятелност. Когато те сериозно се съмняват, че стъпките са несъстоятелни и не водят до позитивен резултат, който да осъществи техните мечти и очаквания, обикновено се стига до разочарование".

Остатъците на БСП свършиха работа, така че Йотова да води в резултата, подчерта Дончева и добави, че във втория тур са се добавили избиратели, които разсъждават за по-малкото зло. Според нея е имало и съпоставка на реалните качествата на кандидатите.

Лидерът на "Движение 21" бе категорична, че трябва да настояваме във всички избори за лидерски дебати, в които хората да могат да видят кандидатите един срещу друг. Усещането на хората от дебата Йотова - Гюров беше важен елемент от техния избор, изказа мнението си тя. Според нея това е било полезно за всички.

Татяна Дончева коментира също десницата и кандидата Андрей Гюров:

"Моженето на хората трябва да има значение. Ако Гюров беше спечелил изборите, щях за пореден път да си помисля, че моженето на хората няма никакво значение в българската политика. Този път се обнадеждих. Не може десницата, при всичките си претенции, да смята, че трябва да избира кандидат за президент между варненския кмет и Андрей Гюров - трябва много да сте изпаднали. Десницата има потенциал къде къде по-голям".

Според нея ако десницата беше извадила сериозен кандидат срещу Илияна Йотова, изборите нямаше да са изначално ясни.

Тя е категорична, че за хората не е без значение президентската институция и личността, която става президент.

По думите на Дончева вторият фактор, който е допринесъл за малката разлика на първия тур, е липсата на организационна машина зад Илияна Йотова:

"Това смъкна резултата на това ниво, въпреки потенциала. Добре, че срещу нея нямаше организационна машина от страна на десницата, защото там също всичко е в насипно състояние".

Тя не смята, че ГЕРБ и ДПС също имат безпроблемни организационни машини:

"Съмнявам се сериозно, че Бойко Борисов може да мобилизира партията си с една команда, особено когато има отношения на омраза между дясната част и ГЕРБ след арестите на Борисов. Разни сглобки и конституции не могат да преодолеят това. При Пеевски - по същия начин. Той може да дава команди, но те да остават сами по себе си".

Според нея някои партии са в насипно състояние повече от други.

Дончева призова обаче да не се надценяват организационните възможности и на "Прогресивна България". Румен Радев с личното си участие между двата тура допринесе съществено за организационното стягане на втория тур, обясни тя.

"Организационните и политически възможности на ПБ са силно надценени. Помпането в тази посока само ще ги закопае прекалено бързо".

По думите ѝ местните избори също са голям препъникамък:

"Трябва да е ясно и на кметовете от БСП, които чакат сериозно да бъдат осиновени, да бъдат прегърнати, да се коалират БСП с прогресистите, с тези, с онези, които да им гарантират изборите - те също са си направили сметката - търси ли ги някой, слага ли ги някой в сметките или ще трябва, ако искат да си продължи тяхното управление, да си плюят на ръцете и да си направят една собствена организация. Който мина към ПБ, мина. БСП е стара къща. Тези, които са останали след парламентарните избори, смятам, че няма да минат".

Тя не очаква и местни структури на ГЕРБ и ДПС да минат към ПБ на местния вот.

"Разочарованието е налице. Ако ПБ не искат да си дадат сметка за него, никой не може да ги извади от ситуацията", обобщи Татяна Дончева.

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