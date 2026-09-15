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Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на председатели на 30 съдилища, съобщи правният сайт "Лекс".

Част от тях са свързани с изтичащия мандат на сегашните ръководители - на административните съдилища в Смолян и Хасково и на районните съдилища в Панагюрище и Червен бряг.

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Останалите длъжности са свободни и се търсят председатели на следните съдилища - на окръжния съд в Габрово и на районните съдилища в Берковица, Бяла, Велинград, Генерал Тошево, Девин, Елена, Златоград, Ивайловград, Кнежа, Крумовград, Кърджали, Ловеч, Малко Търново, Мездра, Никопол, Омуртаг, Оряхово, Попово, Разлог, Самоков, Свищов, Севлиево, Тервел, Трявна и Чирпан.

Предложения за назначаване на административни ръководители могат да се правят в едномесечен срок от обнародването на решението на СК на ВСС в "Държавен вестник" и се подават във ВСС лично, по електронен път с квалифициран електронен подпис на мейл [email protected] или чрез лицензиран пощенски оператор на адрес София, ул. "Екзарх Йосиф" № 12.

Към предложението се прилагат подробна автобиография, подписана от кандидата; копия от диплома за завършено висше образование по специалността "Право" и удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психическо заболяване; концепция за работата му като административен ръководител; удостоверение за образувани досъдебни производства; документи за стажа и други, по преценка на кандидата.

За една немалка част от съдилищата вече няколко пъти бяха откривани процедури, все без успех. За някои, като например тези в Габрово, Берковица, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Мездра, Оряхово, Разлог и Тервел, търсенето на ръководители продължава с години.

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