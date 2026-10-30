Така присъдата на 23-годишния Ивелин Цветанов ще бъде намалена с една трета, както предвижда законът

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Процесът срещу 23-годишния студент Ивелин Цветанов, който на 18 август 2025 г. в Първомай уби с нож 44-годишна полицейска съпруга, ще протече при съкратено съдебно следствие. Това реши състав на Окръжния съд в Пловдив, след като получи искане от защитата на младия мъж, а прокуратурата и частните обвинители се съгласиха с него.

Така по време на делото няма да бъдат разпитани 9 от общо 21 свидетели, сред които са съпруга и дъщерята на жертвата. Три вещи лица, от общо 10, също няма да представят експертизи в съда. В хода на делото показанията на свидетелите, дадени при досъдебното производство, ще бъдат съобщени от протоколите, а две съдебномедицински експертизи ще бъдат приобщени към производство без да бъдат представяни от вещите лица.

Ивелин Цветанов каза в съда, че на този етап ще се възползва от правото си да не дава обяснения по делото.

Жестокото убийство бе извършено преди малко повече от година. Във фаталната нощ Ивелин, който имал краткотрайна връзка с дъщерята на Димитрина Грозева, пристигнал с лек автомобил в Първомай. Около 4:20 часа студентът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишният ѝ син, които са спели. Съпругът й - полицейски служител - бил на работа.

Димитрина се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я е пробол с нож. Жената е починала на място от кръвозагуба.

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Младежът е задържан същия ден около 16:30 часа в София, в общежитие в "Студентски град". Той е от Варна и е студент в София, без криминални прояви до момента.

На предходното съдебно заседание шест близки на жертвата бяха конституирани като частни обвинители. Четирима от тях предявиха граждански искове за общо 500 000 евро.

Следващите заседания по делото ще са на 14 и 15 декември.

Ако вината на Ивелин Цветанов се докаже, той може да получи от 20 години до доживотен затвор без замяна, като заради съкратения процес наказанието ще бъде намалено с една трета.

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