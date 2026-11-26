Прехвърлянето е с цел гарантиране на обективност, ефективност и безпристрастност

437 Снимка: БТА

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С постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор Магдалена Лазарова ръководството и надзорът на досъдебното производство за смъртта на 16-годишната Ивана в Благоевград са възложени на Софийската градска прокуратура, съобщиха от държавното обвинение.

Делото е образувано на 24 май тази година за това, че за времето от неустановен час на 23.05.2026 г. до около 23:50 ч. на същата дата в Благоевград момичето е умишлено умъртвено чрез хвърляне през прозорец от петия етаж на жилищен блок.

Прехвърлянето на разследването е по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура-Благоевград и цели да гарантира обективност, ефективност и безпристрастност на всички действия по разследването.

Изключването на всякакво съмнение в непредубеденото разследване е гаранция за осигуряване на пълно и обективно изясняване и оценка на доказателствата, се посочва в постановлението на временно изпълняващия функциите главен прокурор, добавя БТА.

В публичното пространство са изнасяни фрагменти от цялостната фактология, отразяващи непълно информацията по случая, изнесени са и частични данни от множеството експертизи, без да са представени в цялост както експертните заключения, така и тяхната мотивировка, посочват от прокуратурата.

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Момичето беше намерено мъртво в нощта на 23 срещу 24 май. Сигнал до полицията е подаден в първите минути на 24 май, съобщиха тогава от Областната дирекция на МВР. В него е посочено, че пред жилищен блок в благоевградския квартал "Струмско" в града лежи момиче в безпомощно състояние. При извършен оглед на мястото от другата страна на жилищната сграда полицаите са открили да лежи непълнолетен младеж, който беше транспортиран в болница в София с опасност за живота.

Ден по-късно Окръжна прокуратура - Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен младеж във връзка със смъртта на момичето, но Окръжният съд в областния град отхвърли искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража". Решението беше потвърдено и на по-горна инстанция.

Близките на момичето организираха бдения в нейна памет, на които настояваха за справедливост и пълно изясняване на обстоятелствата около смъртта на момичето.

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