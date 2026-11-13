Общината иска да ѝ бъде предадено владението върху тях

1937 Снимка: Булфото

Чуйте статията:

Столичната община заведе дело в Софийския градски съд, с което иска да бъде призната за собственик на къпалня "Мария Луиза" и Летния театър в Борисовата градина и да ѝ бъде предадено владението върху тях, съобщиха от общинската администрация. Преди предявяването на исковете по нейно искане са наложени възбрани върху двата имота.

Исковата молба обединява шест иска за установяване на собствеността и оспорване на правните основания, чрез които имотите са преминали в капитала на търговски дружества. Общината претендира за собствеността върху къпалнята, прилежащия терен, сградите и съоръженията, както и върху Летния театър и неговия терен, допълват оттам.

С определение от 19 октомври 2026 г. Софийският градски съд е допуснал налагането на възбрани. Според общината целта е да се предотвратят разпоредителни сделки и възникване на нови права на трети лица, които биха могли да усложнят или възпрепятстват връщането на имотите.

Заместник-кметът по правните въпроси Стефан Дъров посочи, че съдебният спор може да продължи седем-осем години. "Затова настоях първо да поискаме обезпечение на бъдещите ни искове. Съдът го допусна и наложихме възбрани, а след това заведохме и самото дело. Така защитаваме позицията на общината още от самото начало", заяви той.

От Столичната община посочват, че казусът води началото си от края на 90-те години и началото на 2000-те години, когато имотите са включени в капитала на "Софийски имоти", а впоследствие са апортирани в дружеството "Парк Мария Луиза" АД. Според съобщението частен акционер вече притежава мажоритарния дял в дружеството, докато "Софийски имоти" запазва миноритарно участие.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

През юли 2026 г. Столична община е актувала къпалня "Мария Луиза" и Летния театър като публична общинска собственост. След това "Парк Мария Луиза" АД е завело дело срещу общината с искане да бъде признато за собственик на имотите.

"Няма да се примирим с това емблематични обществени пространства да остават затворени и занемарени заради решения, вземани преди десетилетия. Ще използваме всички законови възможности, за да защитим собствеността на София и да върнем тези места към живот", заяви кметът Васил Терзиев, цитиран в съобщението.

От общината дадоха като пример за необходимостта от предварителна правна защита случая с незаконните постройки край язовир "Искър". Премахването им е било временно блокирано с обезпечителна мярка по отделно търговско дело между частни дружества в Окръжния съд в Перник. Впоследствие Софийският апелативен съд е отменил мярката и премахването е приключило.

Терзиев припомни и премахването на незаконния обект до езерото "Ариана", както и действията по казуса с автокъща "Капитолия", по който според него вече има съдебни решения в подкрепа на общината.

Случаите са различни по правния си характер, уточняват от Столична община. При незаконното строителство се изпълняват заповеди за премахване, при "Капитолия" се използват съдебни и изпълнителни процедури, а за къпалня "Мария Луиза" и Летния театър предстои съдът да се произнесе по спора за собствеността. Заявената цел на общината е двата обекта отново да изпълняват обществените си функции.

В началото на септември кметът Васил Терзиев съобщи, че са запорирали сметките и автомобилите на "Капитолия" и са запечатали обекта, припомня БТА.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.