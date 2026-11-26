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Следователят
внесе жалба срещу решението на избирателната комисия, с което Бойко Атанасов е обявен за избран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Петко Петков
Днес на извънредно заседание
прие за сведение жалбата на Атанасов, съобщи правният сайт " Прокурорската колегия на ВСС Лекс".
Кадровиците ще изпратят цялата преписка на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова и на и.ф. шефа на Върховния административен съд Ваня Анчева. Те на свой ред трябва да предприемат действия по формиране на смесения петчленен състав от трима съдии от ВКС и двама от ВАС, които да разгледат жалбата.
След изясняване на всички факти смесеният състав има 14 дни да обяви решението си.
На 21 ноември се проведоха изборите за член на ВСС от квотата на следователите. Петко Петков от Националната следствена служба беше избран от първия път с 323 гласа, докато конкурентът му Бойко Атанасов получи 40 гласа.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.