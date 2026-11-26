След изясняване на всички факти смесеният състав има 14 дни да обяви решението си по внесената жалба

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Следователят Бойко Атанасов внесе жалба срещу решението на избирателната комисия, с което Петко Петков е обявен за избран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите.

Днес на извънредно заседание Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение жалбата на Атанасов, съобщи правният сайт "Лекс".

Кадровиците ще изпратят цялата преписка на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова и на и.ф. шефа на Върховния административен съд Ваня Анчева. Те на свой ред трябва да предприемат действия по формиране на смесения петчленен състав от трима съдии от ВКС и двама от ВАС, които да разгледат жалбата.

След изясняване на всички факти смесеният състав има 14 дни да обяви решението си.

На 21 ноември се проведоха изборите за член на ВСС от квотата на следователите. Петко Петков от Националната следствена служба беше избран от първия път с 323 гласа, докато конкурентът му Бойко Атанасов получи 40 гласа.

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