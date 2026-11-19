Мотивите за налагане на най-тежката мярка за неотклонение не бяха прочетени публично пред медиите

3090 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Апелативният съд в Пловдив потвърди мярката за неотклонение на 42-годишния Атанас Дечев, обвинен в помагачество при убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Мъжът беше задържан край дома си в Пазарджик след повече от месец и половина издирване.

Заседанието протече при закрити врата по искане на защитника на Дечев, за да не бъдат разкривани факти и обстоятелства от личния живот на хора по делото.

Апелативният съд прие, че са налице множество доказателства, за да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Отбеляза, че за разлика от изискванията за постановяване на осъдителна присъда, за която е необходима несъмнена установеност на авторството на деянието и вината на дееца, за нуждите на вземане на мярка за неотклонение по реда на чл.64 от НПК е достатъчен по-нисък интензитет на доказаност на обвинението.

По отношение на опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление в случай на взета по-лека мярка за неотклонение, съдът намира, че опасността от укриване е реална.

Атанас Дечев беше арестуван на 11 ноември. Той е привлечен като помагач на сочения за физически извършител на убийството Славчо Мегеров. Според прокуратурата Дечев му е помагал с логистиката.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Илиян Филипов бе убит около 1 часа на 30 септември в имот, който притежава в пловдивския кв. "Христо Смирненски". Предприемачът бе прострелян с един куршум под окото пред асансьора във входа на жилищната кооперация, в която живее основната свидетелка и негова близка - 30-годишната Людмила Рачева. Часове по-късно 51-годишният рецидивист Славчо Мегеров бе задържан в София и му бе повдигнато обвинение за умишленото убийство на Филипов.

Адвокатът на втория обвиняем по делото, Красимир Елдъров, поиска по-лека мярка за неотклонение за Дечев - "парична гаранция" или "домашен арест". Преди заседанието прокурорът по делото Николай Божилов заяви, че ще настоява за най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". Елдъров пък коментира единствено, че няма нови доказателства.

Снимка: БТА

Преди седмица Окръжният съд в Пловдив прие, че са налице всички предпоставки за задържането му под стража и наложи постоянна мярка "задържане под стража". Делото тогава също беше при закрити врата, като медиите дори не бяха допуснати в залата.

Снимка: БТА

Определението на апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.