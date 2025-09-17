ВКС посочват още, че страните в производството имат право делото да бъде разгледано от независим и безпристрастен съд, а това дали някой от състава на съда, е участвал в разследването по случая могат да установят само компетентните да разгледат делото съдии

Върховният касационен съд (ВКС) реши Районният съд във Варна да гледа делото срещу Николай Маджаров, синът на прокурор от Бургас, задържан с 50 килограма марихуана, съобщиха от съда. Определението е окончателно.

Делото беше образувано пред Районен съд - Средец, но след отводи на съдиите там, на 17 септември във ВКС започна производство за промяна на местната подсъдност на съдебния процес.

Делото е образувано по искане от Районна прокуратура - Варна за вземане на мярка за неотклонение на Маджаров. Съдиите от състава на Районен съд - Средец са се отвели от разглеждане на делото, поради което не може да бъде сформиран състав за неговото разглеждане, посочват още от ВКС.

При тези данни съдебният състав на ВКС намира, че предпоставките за промяна на местната подсъдност са налице и делото следва да бъде изпратено за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд.

"В конкретния случай, с дължимото отчитане и съобразяване с изискванията за безпристрастност, ефективност и бързина на производството, касационният състав намира, че разглеждането на делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд, а именно Районен съд - Варна", пише в мотивите на определението.

ВКС посочват още, че страните в производството имат право делото да бъде разгледано от независим и безпристрастен съд, а това дали някой от състава на съда, е участвал в разследването по случая могат да установят само компетентните да разгледат делото съдии.

31-годишният Николай Маджаров беше задържан след разкриването на насаждения с марихуана в градината на баба му в средецкото село Драка.

След задържането на прокурорския син, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да бъде прехвърлено към прокуратурата във Варна, тъй като майката на арестувания в момента е редови прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас.

Вчера от Районна прокуратура - Варна съобщиха, че под тяхно ръководството и надзор се води разследване за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на закона и за държане без надлежно разрешително на високорисково наркотично вещество - марихуана.

На 15 септември 2025 г. след проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас е задържан 31-годишният Николай Маджаров. В хода на операцията е установено, че в имот, намиращ се в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса.

Количеството не беше упоменато в съобщението, след като първоначалната неофициална информация беше за 50 кг.

Маджаров е привлечен в качеството му на обвиняем и задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия разследването прокурор, за да бъде обезпечено присъствието му при определяне на мярка за неотклонение. Държавното обвинение ще внесе в съда искане за постоянен арест.

