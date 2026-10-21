23-годишният чужденец, който се оказа осъждан рецидивист, е с повдигнати обвинения

11647 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 23-годишния сириец, задържан за нападението с нож на 16 октомври край НДК в столицата. Той ще отговаря пред закона за нанасяне на телесни повреди на трима младежи, съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че в петък около 21 часа в парковото пространство пред НДК, обвиняемият чужденец с инициали М.М. е ударил с глава в челото едно момче и му причинил лека телесна повреда. След това сириецът нападнал и намушкал с нож други двама младежи на 18 и 19 години. На мястото незабавно бяха изпратени две линейки, като едното момче бе хоспитализирано в "Пирогов", а другото - във Военномедицинска академия.

От "Пирогов" съобщиха, че по-малкият пострадал е приет с политравма - наранявания в няколко анатомични области. Той е бил опериран по спешност.

Според прокуратурата деянията са извършени по хулигански подбуди - на публично място и при демонстрация на безнаказаност. След нападенията сириецът, който пребивава в страната ни с хуманитарен статут, успя да избяга и да се укрие, но вчера служители на отдел "Противодействие на криминалната престъпност" към Областната дирекция на МВР в Пловдив го задържаха.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание "лишаване от свобода" .

23-годишният сириец е осъждан и към момента на извършване на престъплението край НДК е бил в изпитателен срок на предходното осъждане. Предвид възможността да се укрие и да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.