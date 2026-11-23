66-годишният бизнесмен от София Асен Василев е обвинен в умишлено причиняване на смърт при катастрофа и остава в ареста за 72 часа

21408 Снимки в колаж: ОДМВР-Бургас

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Шофьорът на луксозния джип "Ауди Q8", който на 9 ноември предизвика жестока катастрофа на магистрала "Тракия" и отне живота на дългогодишната директорка на СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Карнобат, е карал с 251 километра в час при ограничение на скоростта от 140 километра в час, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас.

Инцидентът стана на 341-ия километър на магистрала "Тракия" в посока Бургас край Камено. 62-годишната Маргарита Паскалева е била зад волана на лекия си автомобил "Хонда", който е застигнат и връхлетял от джипа, управляван от 66-годишния бизнесмен от София Асен Василев. Жената издъхна на място.

От Окръжната прокуратура в Бургас повдигнаха обвинение на Василев за това, че при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие с автомобил, управляван от загиналата, с което умишлено причинил смъртта й. Бизнесменът остава в ареста за 72 часа.

По време на разследването е установено, че автомобилите на софиянеца и училищната директорка са се движили в една и съща посока, като джипът на обвиняемия е застигнал и блъснал колата на Паскалева.

Установено е също така, че мъжът е управлявал превозното средство със скорост от 251 км/ч. Разрешената за съответния пътен участък е 140 км/ч.

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С нарочно постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура-Бургас ще бъде отнето издаденото на Асен Василев свидетелство за правоуправление на МПС.

Предстои прокуратурата да поиска от съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняемия.

Маргарита Паскалева бе изпратена в последния си път от целия град на 12 ноември. Кметът на Карнобат Георги Димитров изпрати съболезнователен адрес до семейството й.

"Загубихме човек с огромно сърце, изключителен професионализъм и буден възрожденски дух. Учителите не умират! Те живеят вечно в сърцата на учениците си!", написа той.

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