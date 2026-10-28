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20-годишният шофьор, който причини жестоката катастрофа на пътя Плевен-село Ясен и уби четирима младежи, е управлявал автомобила със скорост над 170 км/ч при ограничение от 70 км/ч, по неравен пътен участък, без маркировка и с последователни завои, като е превозвал и двама пътници.

Войната по пътищата

Това е установила предварителната автотехническа експертиза, данни от която бяха представени по време на заседанието на Окръжният съд в Плевен, който наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемия.

Челният сблъсък стана на 8 октомвриТрима от загиналите са от Плевен, а починалото момиче е от Благоевград. Всички те са на възраст между 18 и 21 години Жертвите от "Опела"-а са били студенти в Медицинския университет в Плевен.

Сблъсъкът е станал, след като 20-годишният шофьор на опела, движейки се в посока от Плевен към село Ясен, навлиза в лентата за насрещно движение, като минава през разделителния остров на пътя и блъска насрещно идващото "БМВ". Ударът е между таваните на двата автомобила.

Защитата на виновния шофьор е пледирала за по-лека мярка за неотклонение "домашен арест", съобразена с младата му възраст, това че не е осъждан, студент е, ползва се с добро име в обществото и не е обвързан с криминални лица и прояви, както и съобразно здравословното му състояние в резултат на пътнотранспортното произшествие.

Обвиняемият е подкрепил казаното от защитника си и е помолил да не бъде задържан. Той също е с травматични увреждания в резултат на катастрофата.

Пиян шофьор удари и обърна по таван кола на пътя край Плевен, където загинаха четирима младежи
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Магистратите обаче определиха постоянна мярка "задържане под стража". 

Съдът е преценил, че съвкупността от тези обстоятелства и настъпилите тежки последици дава основание на този начален етап от разследването да бъде възприета правната квалификация "особено тежък случай", което се оспорва от защитата. Окончателната оценка предстои в хода на наказателното производство.

Снимка: Фейсбук групатата "Катастрофи България"

При определяне на мярката магистратите са отчели, че за престъплението е предвидено наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, което в съчетание с младата възраст и житейската перспектива на обвиняемия, обуславя реален риск от укриване. Обсъдени са и обстоятелствата в негова полза - чисто съдебно минало, положителни характеристични данни, обучение по медицина и сериозни травми от произшествието. Съдебният състав е приел, че те не са достатъчни да преодолеят установения риск, а здравословното състояние не изключва задържането при осигуряване на необходимите медицински грижи в ареста.

Решението на Окръжния съд обаче не е окончателно. То подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд във Велико Търново. Заседанието на втората инстанция ще се проведе на 5 ноември от 10 часа, ако постъпят жалба или протест. 

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