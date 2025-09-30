Присъдата на Константин Сулев не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция

1159 Снимка: "Булфото"

Софийският градски съд (СГС) оправда прокурора Константин Сулев, който е обвинен за престъпления по служба за това, че обвинил издирвания бивш следовател Петьо Петров, за да направи услуга на бившия главен прокурор Иван Гешев.

Делото приключи за 9 месеца на първа инстанция, а от привличането на Сулев като обвиняем минаха две години, пише правният сайт "Лекс".

Присъдата обаче не е окончателна и прокуратурата може да я протестира пред Софийския апелативен съд.

Миналата година прокурорът беше пратен на съд за това, че на 30 май 2023 г. привлякъл като обвиняем Петьо Петров-Еврото за принуда, без да има достатъчно доказателства, както и че е постановил да бъде задържан за 72 часа, като целта му била да причини вреда на Петров. Сулев беше обвинен и за това, че на следващия ден неоснователно разпоредил принудително довеждане и последвало обвинение за близкия до Петров - Кристиян Христов, като целта му в случая била да набави облага на бившия главен прокурор Иван Гешев. Непосредствено преди ареста, Христов беше обявил, че ще дава пресконференция.

Според прокуратурата Сулев е образувал делото срещу Петров след посещение на бившия районен прокурор на София Невена Зартова в кабинета на Гешев, докато той все още беше главен прокурор. След това тя се самосезирала по публикация в медия, в която имало снимка пред ресторант "Осемте джуджета" на Петров с и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Установено било още, че делото не е трябвало въобще да бъде наблюдавано от СРП, а от градската прокуратура заради твърдения за замесени магистрати. Освен това разследването било водено целенасочено в определена посока, свързана със събиране на данни за магистрати, като по него били давани и устни разпореждания, за да се дискредитират определени лица от съдебната система.

Делото срещу Сулев обаче беше прекратено в градския съд, след като съдия Аделина Иванова посочи, че описаните в обвинителния акт деяния изобщо не са престъпления, а в конкретния случай Сулев е действал като орган на власт, а не като длъжностно лице и затова не може да е субект на престъплението по чл.282 от НК.

Определението ѝ след това беше потвърдено от апелативния съд, но и. ф. главният прокурор Борислав Сарафов поиска възобновяване, тъй като прокуратурата е била лишена от възможността да защити обвинителната си теза, след като съдът е прекратил делото, вместо да се произнесе с присъда.

В началото на годината Върховният касационен съд (ВКС) реши да възобнови делото, като обясни, че всички въпроси за това дали подсъдимият е осъществил деянието като прокурор, има ли качеството на длъжностно лице, действа ли като орган на власт, заема ли отговорно служебно положение, какви са били служебните му задължения и т.н., са все по съществото на делото и подлежат на доказване. Затова според ВКС, градският съд е нарушил процесуалния закон, като изначално е приел деянието за очевидно несъставомерно и е възпрепятствал правото на прокуратурата да защити обвинителната си теза.

Днес от градската прокуратура поискаха условна присъда за колегата си Сулев. Прокурор Йордан Петров поиска съдът да наложи на подсъдимия наказание от 2 години затвор с петгодишен изпитателен срок, като му бъде забранено да заема магистратска длъжност.

"Считам, че няма необходимост прокурор Сулев да изтърпява ефективно наказание. Не твърдя, че е бил наясно с цялата схема, а че съзнателно е нарушил служебните си задължения", каза прокурор Петров.

Адвокат Костадин Костадинов пледира, че неговият клиент е невинен и не е нарушил служебните си задължения с повдигането на обвинения на Петров и Христов.

"Действал съм изцяло в рамките на закона. Моля, да ме оправдаете по повдигнатите обвинения", каза Сулев.

