Кадровиците спряха дисциплинарното производство срещу Тихомир Стоев до приключване на наказателно дело по същия повод

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Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Това стана ясно на днешното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Кадровиците спряха дисциплинарното производство срещу Стоев до приключване на наказателно дело. И двете са образувани след сигнал за оказан натиск и неправомерни действия срещу висш полицай.

За сигнала стана ясно през юни 2026 г. Тогава министърът на правосъдието Николай Найденов каза, че сигналът е подаден още през април до Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), до тогавашния министър на правосъдието Андрей Янкулов и до главния прокурор. Янкулов го е препратил към бившия вътрешен министър Емил Дечев и към Върховната касационна прокуратура.

Зам. главният прокурор Ваня Стефанова, която към онзи момент беше и.ф. главен прокурор, посочи, че твърденията в сигнала са изключително сериозни и ако се потвърдят, би очаквала най-малкото Стоев да си подаде оставката. Същевременно ИВКП и Софийската градска прокуратура започнаха проверка по случая.

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Оставка нямаше, а след приключване на проверката от ИВКП, Ваня Стефанова внесе искане за уволнението на Тихомир Стоев заради серия от нарушения на етичния кодекс. В предложението за образуване на дисциплинарно производство се сочи, че с поведението си в периода от март 2026 г. до 10 април 2026 г. апелативният прокурор на Пловдив е допуснал поведение, "което е в противоречие както със законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, поради което същото следва да бъде определено като нарушение на служебните задължения и накърняване на престижа на съдебната власт".

На 29 юли ПК на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Стоев. Днес то беше спряно до приключване на досъдебното производство срещу него, което се води в СГП. По информация на "Лекс" разследването е за същия случай - за оказан натиск на висш полицай.

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