Пуерперален (следродов) сепсис, причинен от стрептококи от група А, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК синдром и полиорганна недостатъчност - това е сложило край на живота на 21-годишната родилка Габриела Георгиева в русенската УМБАЛ "Канев" на 23 септември. Заключенията са от аутопсията и патологоанатомичната епикриза, които са получени в Окръжната прокуратура в крайдунавския град, съобщиха от държавното обвинение.

21-годишната жена издъхва в 7.08 часа на 23 август - два дни, след като е дала живот на второто си дете - момченце. Тогава от болницата обясниха, че Габриела е дошла в АГ комплекса на лечебното заведение в 3.13 часа на 21 август. Родила е един час по-късно - в 4.20 часа. Това е било второ раждане на жената, като и двете са били по нормален път. В следващите 48 часа родилката се е оплаквала от болки ниско долу в корема. Консултирана е от хирург, направен е скенер. Изследванията не показват проблеми. В нощта на 23 август Габриела е преместена от родилното отделение в интензивния сектор, където губи съзнание. Извикан е анестезиолог-реаниматор, който в продължение на 90 минути се бори за живота на родилката. За съжаление усилията му не са успешни.

От Окръжната прокуратура в Русе уточняват, че аутопсионният протокол е изготвен от специалист по обща и клинична потология и специалист по съдебна медицина. Патологоанатомичната епикриза пък е изготвена от специалист по съдебна медицина и двама специалисти по обща и клинична патология.

"В заключения при направеното обсъждане на резултатите от изследванията е посочено, че причината за смъртта се дължи на пуерперален сепсис, причинен от стрептококи от група А, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК-синдром и полиорганна недостатъчност".

Заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза са предоставени от Окръжна прокуратура - Русе на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" , като се очаква становище на специалисти от агенцията по изследваните въпроси.

Проверката по случая продължава, като на наследниците на починалата родилка ще се предостави възможност да се запознаят с всички събрани материали, допълват от държавното обвинение.

След приключване на проверката, преписката ще бъде решена от прокуратурата по същество.

