И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска отвод на съдия от Софийски градски съд (СГС), който следва да се произнесе по жалба срещу отказ на "ad hoc прокурора" Даниела Талева от 17.06.2025 г. да образува досъдебно производство по материали, добили известност в публичното пространство като "ЕвротоЛийкс". Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова, изпратено е и до председателя на СГС Руси Алексиев, обявиха от прокуратурата. 

Едри риби под прицел

И.ф. главен прокурор посочва три съществени основания за отвода, свързани с нарушение на установените в действащото законодателств, процесуални правила и със спазването на принципа за обективност и безпристрастност. 

В случая от една страна е налице нарушение на срока за разглеждане на преписката от съдията, визиран в разпоредбата на чл. 411 б, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Този срок е "не по-късно от един месец от постъпването на материалите", а вече са изминали повече от 3 месеца, в които не е известно да има произнасяне на съдията, пишат от прокуратурата. 

Оттам добавят, че отводът се иска и на базата на публично изнесени данни, станали достояние на обществото чрез изяви на подателя на жалбата до съдията от СГС и на сигналите до "ad hoc прокурора" - Георги Георгиев от ГД "БОЕЦ". Посочва се, че в изяви на Георгиев от края на 2024 г. и началото на 2025 г., включително и на пресконференция на 30.01.2025 г., се представят различни по обем писмени материали, характеризирани като "архив" на бившия следовател П. Петров, и приложени в сигнала до "ad hoc прокурора" Даниела Талева. Твърди се, че в тях се съдържат копия от документи от дисциплинарно производство спрямо съдията Мирослава Тодорова (бивш председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), която по публичните твърдения на жалбоподателя е била определена да се произнесе по преписката срещу отказа на "ad hoc прокурора" да образува досъдебно производство. 

Показаха документи, за които се твърди, че са принадлежали на Петьо Петров–Еврото
Виж още Показаха документи, за които се твърди, че са принадлежали на Петьо Петров–Еврото

"Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване", посочва и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В искането си той подчертава, че ако действително в материалите пред съдия Тодорова се намират относими спрямо нея документи, това се явява основание за отвод от разглеждане на конкретното производство поради наличието на предпоставки и съмнения за предубеденост, заинтересованост и липса на обективност. 

Отводът е поискан и заради публични изяви от последните месеци на Мирослава Тодорова, която е бивш председател на УС на ССБ, към момента член на тази съсловна организация. Изтъква се, че в публично изразена позиция на ССБ (Декларация от 05.10.2025 г.) е отправен призив за принудително отстраняване на и.ф. главен прокурор от заеманата длъжност, а в множество интервюта съдия Тодорова е правила коментари и внушения, които засягат неговото име и длъжността на и.ф. главен прокурор. 

Съюзът на съдиите иска незабавната оставка на Сарафов
Виж още Съюзът на съдиите иска незабавната оставка на Сарафов

"Съгласно практиката на ЕСПЧ безпристрастността на съда трябва да се преценява както от субективна страна (по отношение на личното поведение на даден съдия), така и от обективна страна като наличие на доказуеми факти и на гаранции за независимост и непредубеденост, за да се избегне всякакво съмнение за предубеденост на един съдия, се подчертава в искането за отвод на съдия Мирослава Тодорова и възлагането на производството по чл. 411, ал.2 от НПК на друг съдия", заключават от прокуратурата.

ИЗБРАНО
Жената, спасила живота на Селена Гомес, говори за отсъствието си от сватбата ѝ Лайф
Жената, спасила живота на Селена Гомес, говори за отсъствието си от сватбата ѝ
6834
Араби изкушават Насар с 1.5 милиона евро. Шефът на федерацията: Ако тръгне, тръгне Корнер
Араби изкушават Насар с 1.5 милиона евро. Шефът на федерацията: Ако тръгне, тръгне
22784
КЗК откри надценки при храните до 90% Бизнес
КЗК откри надценки при храните до 90%
6898
Успешен полет: Starship доказа, че може да се използва многократно (видео) IT
Успешен полет: Starship доказа, че може да се използва многократно (видео)
8361
Шедьовър на Гюстав Курбе е изложен за първи път от 17 години във Франция Impressio
Шедьовър на Гюстав Курбе е изложен за първи път от 17 години във Франция
1053
Европарламентът ще преговаря за безплатен втори багаж в самолетите Trip
Европарламентът ще преговаря за безплатен втори багаж в самолетите
1779
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна Вкусотии
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна
868
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school? Zodiac
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school?
2288