Бившия изпълняващ функциите ръководител на държавното обвинение напомни, че трябва да бъде избран и председател на ВАС, както и директор на Националната следствена служба

896 Снимка: БТА

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Изборът на нов Висш съдебен съвет е важна стъпка към излизането от четиригодишното безвремие в съдебната система, заяви Борислав Сарафов, след като гласува за представител на следователите в кадровия орган.

Бившият и.ф. главен прокурор посочи, че пред ВСС стоят редица важни кадрови решения. Сарафов призова изборът на главен прокурор да не измества останалите приоритети.

Той напомни, че трябва да бъде избран и титулярен председател на Върховния административен съд, както и директор на Националната следствена служба, след като той подаде оставка през май.

"Не бих казал, че изборът на главен прокурор, в който всички сякаш са се фокусирали, е най-важното нещо. Всеки един магистрат е важен и не бих искал да преекспонираме значимостта на един главен прокурор", заяви Сарафов. Неговият близо тригодишен опит на тази позиция му показал, че главният прокурор е "един обикновен администратор на системата".

Сарафов подчерта, че главният прокурор трябва да бъде независим и не трябва да се намесва в разследванията и работата по конкретни дела, тъй като няма такива законови правомощия.

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"Съжалявам, че и двамата не могат да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. И двамата са много достойни и заслужават това място", коментира той днешния вот.

453 следователи гласуват за един свой представител в новия ВСС, като изборът е от двама кандидати - Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийската градска прокуратура и Петко Петков от Националната следствена служба.

Гласуването с хартиени бюлетини в пет секции в страната започна в 8:00 и ще приключи в 18:00 часа.

Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от следователите. За да бъде избран кандидат, той трябва да е получил повече от половината от действителните гласове. Ако няма такъв, ще има балотаж утре, както стана при изборите на представители на съдиите и прокурорите. Тогава изборът се смята за редовен, ако са гласували поне 33% от имащите право на глас, а за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове.

Това ще е последният вот за новия ВСС, след като вчера парламентът избра с квалифицирани мнозинства 11-те членове от своята квота.

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