Момченцето, което е от село Стоб, издъхна на 19 май 2024 г.

Окръжната прокуратура в Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу 54-годишен лекар от Центъра за спешна медицинска помощ заради смъртта на 5-годишно дете през 2024 г., съобщиха от държавното обвинение.

Д-р Владимир Пандев ще отговаря пред магистратите за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност (лекарска професия) - престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

На 19 май 2024 г. майката на 5-годишния М.Х. от село Стоб установила, че момченцето не се чувства добре. След прием на медикаменти състоянието му не се подобрило, поради което вечерта тя потърсила медицинска помощ чрез телефон 112. На адреса в село Стоб е изпратен екип на ЦСМП-Кюстендил с дежурен лекар - обвиняемият д-р Пандев.

При прегледа на детето, което било в увредено общо състояние, докторът констатирал изявена клинична картина на заболяване. Патологията сочела за необходимостта момченцето да бъде настанено в лечебно заведение за спешно провеждане на необходимите вливания на течности, поради настъпилата дехидратация, извършване на рентгеново изследване и провеждане на медикаментозно лечение на възпалителните изменения.

Въпреки това спешният медик предписал единствено лечение в домашни условия, като заявил на родителите, че здравословните проблеми се дължат на вирус и няма повод за притеснение.

Същата вечер състоянието на момчето се влошило и близките му отново се обадили на телефон 112.

На място пристигнал същият лекарски екип и д-р Пандев установил липса на жизнени показатели у детето. Докторът започнал да му прави сърдечен масаж и изкуствено дишане, което не дало резултат.

Момченцето било транспортирано в МБАЛ-Благоевград, като по пътя спешният медик продължил с опитите за реанимация, но те били безуспешни.

При пристигане в Спешно приемно отделение дежурният лекар констатирал спиране на дихателната и сърдечна дейност у пациента, разширени зеници, нереагиращи на светлина.

Обвиняемият продължил да прави сърдечен масаж на момчето, след което реаниматорът на отделението провел реанимация в пълен обем в продължение на 40 минути, която не дала резултат.

В хода на досъдебното производство са били назначени и изготвени съдебномедицинска експертиза на труп, комплексна и допълнителна комплексна съдебномедицинска експертиза.

Според заключението на вещите лица причината за смъртта на 5-годишния пациент се дължи на остро настъпила сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност на базата на вирусна инфекция, морфологично проявена с пневмония, тонзило-фарингит и отит. Тя е в пряка причинно-следствена връзка с непроведено по спешност болнично лечение. Оставен в дома си, пациентът бил лишен от шанса да получи специализирано лечение с евентуален благоприятен изход.

Задължителните действия в конкретния случай са били спешна хоспитализация, лабораторни, инструментални изследвания, вливания на течности, наблюдение и лечение от специалист в областта на педиатрията.

Очаква се Кюстендилският окръжен съд да насрочи дата за делото.

