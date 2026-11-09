Младата жена, която се лекува в България, поиска да участва в заседанието по видеоконферентна връзка - отказаха й

15171 Снимка: "Възраждане"/БТА

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В Основния съд в Кочани днес се провежда поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова за участие в катастрофа със смъртен случай. То се провежда в отсъствието на младата жена, която от 12 октомври е в България, въпреки отнетите й след катастрофата документи. След пристигането й в България, в Република Северна Македония й беше наложен 30-дневен арест.

Днес прокурорът по делото поиска допълнителна експертиза на медицинската документация, представена от Ива Михайлова, която според него е използвана като аргумент за твърденията на защитата, че тя не е избягала от Северна Македония, а е отишла там поради необходимост от лечение. За адвоката на Михайлова това искане е несъстоятелно. Той поиска да бъде изчакана и медицинската документация от България, където в момента се провежда лечението й.

Два часа след началото на днешното заседание започна и работата по същество в разпита на вещото лице, изготвило експертизата за катастрофата в началото на октомври миналата година, поискана от защитата на Михайлов.

Според експерта, изготвил над 6000 пътни експертизи, ударът между автомобила на Ива Михайлова и другото превозно средство е станал в лентата, по която се е движила тя, противно на твърденията в експертизата на прокуратурата, че Ива е навлязла в лентата на идващия отсреща автомобил.

Снимка: БТА

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По време на заседанието постъпи молба от Ива Михайлова, да участва в заседанието по видеоконферентна връзка. Съдът в Кочани го отхвърли, като прокурорът заяви, че тя може да присъства лично на заседанията по делото, което се води срещу нея. Дотогава ще остане в сила решението то да се гледа в нейно отсъствие.

Според прокурора Михайлова "съзнателно е напуснала държавата, позовавайки се на здравословното си състояние, нарушавайки мерките за неотклонение", а за решението си съдът се позова на чл. 369 от Наказателния кодекс на Северна Македония, според който само свидетел или вещо лице може да участва в съдебните заседания чрез видеоконферентна връзка, ако не се намира на територията на страната.

На заседанието в Кочани присъстваха народните представители Елисавета Белобрадова от "Демократична България" (ДБ) и Кръстьо Врачев от Възраждане.

Снимка: БТА

"Видяхме на самото заседание, че вещото лице на защитата, недвусмислено и категорично опровергава предните твърдения на вещото лице на обвинението. Чухме, че самата катастрофа е станала в платното на Ива и от тук нататък предстои да видим и съответно съдът как ще се произнесе, и да се надяваме, че ще вземе обективно решение", каза пред българските медии, които следят делото в Кочани Врачев.

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