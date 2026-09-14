Магистратите отчетоха, че е налице опасност от извършване на ново престъпление

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Пловдивският окръжен съд отказа да измени най-тежката мярка "задържане под стража", наложена спрямо едно от момичетата, обвинени в умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм , съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.

Момичето е обвинено за това, че на 4 август 2026 г. в Пловдив, като непълнолетна, в съучастие с още седем непълнолетни като извършители, умишлено са умъртвили Кузев. Девойката обаче е разбирала свойството и значението на извършеното и е могла да ръководи постъпките си, макар и ненавършила 18 г.

Убийството беше извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди, а гаврите и престъплението са продължили близо час.

Обвиняемата е привлечена към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода.

Окръжният съд прие, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемата към престъплението, за което е привлечена към наказателна отговорност, както и счете, че липсва опасност от укриване, но съществува опасност от извършване на престъпление.

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С оглед непълнолетието на обвиняемата съдът даде указания на прокуратурата за изготвяне на съдебна психолого-психиатрична експертиза както спрямо нея, така и спрямо всички останали непълнолетни обвиняеми по делото. Окръжен съд – Пловдив указа и да се осигури възможност момичето да продължи обучението си в условията на ареста, гарантирайки правото ѝ на образование.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 24 септември 2026 г. от 10.00 ч.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая. Обвинения бяха повдигнати на петима от тях – три момчета и две момичета. Младежите са подражавали на групите за "ловци на педофили".

В края на август бяха задържани още трима непълнолетни за умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм на 4 август в града. Така обвинените за убийството станаха общо осем.

До този момент съдът не уважи нито едно от исканията на някои от задържаните да измени мярката за задържане под стража.

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