Заседанието продължи с разпита от страна на прокуратурата на вещото лице, изготвило ескпертизата, според която ударът между автомобилите е станал в лентата за движение на българката, в която е навлязъл другият автомобил

64 Снимка: БТА

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Съдът в Кочани, Република Северна Македония, отново отхвърли искането на българската гражданка Ива Михайлова да участва чрез видеоконферентна връзка в съдебното заседание по делото за автомобилната катастрофа със смъртен случай, станала през октомври 2025 г.

Поредното искане на Михайлова, придружено от амбулаторен лист, издаден от лечебно заведение в България, доведе до прекъсване на съдебното заседание за около половин час. След като разгледа представената медицинска документация, съдът отказа да разреши дистанционното ѝ участие в процеса.

Срещу аналогичното решение на съда от предишното заседание, адвокатът на Ива Михайлова в България Николай Димитров представи жалба, която съдът е разгледал и не е открил причина за одобрение на искането.

Няма нови доказателства, които да съответстват на такова искане, посочи съдията по делото и наказателното производство продължи в отсъствието на младата жена.

Заседанието продължи с разпита от страна на прокуратурата на вещото лице, изготвило ескпертизата, според която ударът между автомобилите при катастрофата е станал в лентата за движение на Ива Михайлова, в която е навлязъл другият автомобил.

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Прокурорът по делото оспори заключенията на специалистите, като определи експертизата като тенденциозна, необоснована и непрофесионална.

Пред съда експертите защитиха своите изводи, като посочиха, че другият автомобил е навлязъл с около 50-60 сантиметра в лентата на Михайлова. При изготвянето на експертизата са взети предвид различната маса на автомобилите, пораженията по тях и разположението им след сблъсъка. Като една от възможните причини за навлизането в насрещното движение специалистите посочиха заобикалянето на полицейски автомобил, чийто екип по това време е извършвал проверка на друго превозно средство.

Тежкият пътен инцидент стана на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип, в района на Горно Подлог. При произшествието един човек загина, а няколко души, сред които и Ива Михайлова, бяха ранени.

Младата жена, която има двойно гражданство, се намира в България от 12 октомври т. г., където продължава лечението си. Защитата ѝ настоява, че здравословното ѝ състояние възпрепятства физическото ѝ присъствие в съдебната зала, докато прокуратурата изразява позиция, че напускането на страната е свързано с опит за избягване на наказателна отговорност. Адвокатите на Михайлова категорично оспорват тази теза.

До момента по делото са изготвени три експертизи, чиито заключения се разминават по отношение на механизма на катастрофата. Експертизата на обвинението сочи, че Михайлова е навлязла в насрещното движение, докато двете експертни заключения, представени от защитата, подкрепят противоположната версия.

Според адвокатите на Ива Михайлъва е възможно съдът да назначи т.нар. суперекспертиза. При подобно развитие независим екип от специалисти ще трябва да анализира трите досегашни заключения и да представи нова оценка на обстоятелствата около произшествието. Към момента няма потвърждение за назначаването на такава експертиза.

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