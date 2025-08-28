570 Снимка: Пресслужба на Европейския парламент

Евродепутатът Петър Волгин спечели делото, което заведоха срещу него с колективен иск 41 граждани, наследници или роднини на осъдени от Народния съд. Софийски градски съд отхвърли колективните им искове с решение от 27 август, става ясно от сайта на институцията.

Ищците изтъкваха в иска си публикации на Волгин в социалната мрежа от периода му, когато още беше журналист, от които се чувстват лично засегнати и настояваха за 100 000 лв. обезщетение. Завелите делото срещу него смятат, че Волгин възхвалява Народния съд, оправдава неговите действия и открито защитава идеята за нов "9-ти септември" и нов Народен съд, срещу представителите на либералната демокрация у нас.

В аргументите на съда, с които се отхвърля колективният иск, магистратите посочват, че няма как да приемат за "противоправно публикуването на мнение, с което журналист-политически анализатор изразява неодобрение от начина, по който се управлява държавата и призовава за промени, би довело до ограничаване на регламентираните в Конституцията на Република България основни права на граждани".

Съдът посочва, че в основния ни закон се залага на "принципа на политическия плурализъм и изразяването на мнение по обществено-политически въпроси не е забранено, както и обсъждането на исторически факти в контекста на настоящото и при оценка управлението на страната, като проява както на лично мнение, така и като средство за обосноваване политическите възгледи на автора".

С тези мотиви магистратите осъждат подалите колективния иск да заплатят на адвоката на Волгин 3000 лв., а на него самия - 15 лв. за разноски по делото.

Съдебният акт може да бъде обжалван пред по-горната инстанция в двуседмичен срок.

Решението на съда коментира в социалната мрежа и самият Петър Волгин.

"В няколко свои публикации във Фейсбук през последните осем години твърдя, че днес в България трябва да се проведе Народен съд, пред който да застанат редица представители на политическия, икономическия, финансовия и медиен елит през последните 35 години. В резултат на изопаченото и манипулативно тълкуване на това мое схващане няколко десетки души, наследници на осъдени от Народния съд хора, заведоха колективен иск срещу мен и поискаха да им платя 100 000 лева/!?/ Обвиняваха ме, че съм оправдавал "комунистическия Народен съд" и съм "възхвалявал комунизма". Разбира се, че никога не съм възхвалявал комунизма. Най-малкото защото именно по времето на комунизма тогавашните власти искаха да бъда изправен пред военен съд, заради критиките си към режима на Тодор Живков", написа бившият радиожурналист.

"Съдът защити свободата на словото! Винаги се радвам, когато българската съдебна система работи справедливо и когато защитава плурализма. Съдебният състав, който гледааше колективният иск срещу мен, съвсем правилно е отбелязал, че правото на собствено мнение не е забранено и съответно няма как да бъда осъден, задето съм изказал лична позиция.", заключава евродепутатът.

Волгин изтъква, че искът е "фактически инспириран от депутат от "Демократична България", чиито изпълнения на руски детски песнички могат да се видят в YouTube", като намекна по адрес на Манол Пейков. Бившият журналист от БНР счита именно депутата от ДБ за инспиратор на въпросното дело, заведено от близките на жертви и осъдени от Народния съд.

"Хората, завели колективния иск срещу мен, сега трябва да платят разноските по делото. Надявам се, че тези лица, едно от които посочих по-горе, които подведоха въпросните хора да заведат това дело, сега ще им дадат парите", добави още евродепутатът от "Възраждане".

