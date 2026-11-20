Магистратите в Хасково отказаха по-лека мярка за обвиняемия по случая с близо 206 кг наркотик, открит на "Капитан Андреево"

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Състав на Окръжния съд в Хасково отхвърли молбата на 41-годишен дипломат от Демократична Република Конго мярката му за неотклонение "задържане под стража" да бъде изменена в по-лека, съобщиха от съда.

Жан Де Дю Мутеба е един от обвиняемите по случая от 18 юли миналата година, когато в куфари в автомобил, напускащ страната към Турция през "Капитан Андреево", бяха открити 205,940 кг кокаин на стойност 37,069 млн. лв. По случая са обвиняеми и белгийската гражданка Доте Флор Аделаид (55 г.) и българският гражданин Делян Хаджилазов (44 г.). И тримата са в ареста от 22 юли миналата година, а техни неколкократни молби за по-леки мерки след тази дата не бяха удовлетворени. Последният отказ бе на 10 септември.

Сега съдът прие, че от събраните писмени доказателства и доказателствени средства, включващи Европейски заповеди за разследване /ЕЗР/ до Белгия, Нидерландия и Федерална Република Германия, както и част от обясненията на обвиняемите, сочат наличието на стройна организация и логистика за извършване на деянието, в което са обвинени.

Магистратите приемат, че продължава да съществува реална опасност мъжът да се укрие или да извърши друго престъпление. Като аргументи са посочени тежестта на обвинението, международните му контакти и финансовите му възможности, както и липсата на трайни връзки с България.

За престъплението законът предвижда от 15 до 20 години затвор и глоба от 200 000 до 300 000 лева.

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Определението на съда може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд - Пловдив. При подадена жалба или протест делото е насрочено за 26 ноември 2026 г. от 10:00 часа.

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