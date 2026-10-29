Писмо за гласуване от ареста, изпратено преди съдебното решение, предизвика въпроси по време на съдебното заседание срещу двама кметове

956 Снимка: БТА

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Граждани от общините Сунгурларе и Белица се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кметовете Димитър Гавазов и Радослав Ревански, чиито жалби срещу определената им мярка за неотклонение "задържане под стража" се разглеждат от Апелативния съд в града. Присъстващите издигнаха плакати с надписи "Ние сме с Вас, г-н Гавазов" и "Свобода за Ревански".

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Началото на съдебното заседание беше съпроводено с възгласи "Свобода" пред сградата на съда.

Процесът започна с 5 минути закъснение заради оглушителни викове на протестиращите. От партията вече обявиха арестите на техните кметове като политическа репресия.

Гавазов и Ревански бяха доведени в съда под конвой, придружени от адвокатите си. "Благодаря за подкрепата на хората", каза Ревански на влизане в залата.

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Сред събралите се протестиращи беше и народният представител от ДПС Калин Стоянов.

"Дойдохме, за да подкрепим Гавазов и Ревански. Тук сме, за да се противопоставим на тежката форма на демонстрация на сила от управляващите спрямо кметове и симпатизанти на ДПС. Всички виждаме огромната тенденциозност на действията им. Крайно време е тази демонстрация на сила да спре. Днес са те, а утре може да бъде всеки друг", каза той.

В съдебната зала присъстваха близки на двамата кметове.

Снимка: БТА

По време на заседанието прокуратурата представи нови разпити на свидетели. Защитата на Радослав Ревански представи писмо от началника на затвора в Бургас, изпратено до Община Белица. Според адвоката на Ревански в документа е посочено, че кметът ще има възможност да упражни правото си на глас от ареста в Бургас.

Защитата обърна внимание, че писмото е било изпратено часове преди Окръжният съд в Бургас да определи спрямо двамата кметове най-тежката мярка за неотклонение.

Димитър Гавазов и Радослав Ревански бяха задържани при специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на 20-и и 21 октомври. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи спрямо двамата мярка за неотклонение "задържане под стража".

Снимка: БТА

Гавазов и Ревански са обвинени за участие в престъпен сговор с цел извършване на търговия с влияние, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас. По информация на държавното обвинение разследването е свързано с обществени поръчки в община Сунгурларе. По същото дело обвиняем е и областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков.

Прокурор Красимира Кателиева от Апелативната прокуратура в Бургас заяви на днешното заседание, че според събраните до момента доказателства е налице сговор относно определянето на фирмата, която да спечели обществената поръчка. Тя посочи, че на този етап не е необходимо обвинението да бъде доказано по същество, а да са налице достатъчно данни за съпричастност на обвиняемите към престъплението. По думите ѝ правната квалификация може да бъде променена в хода на разследването, тъй като първоначалната е работна.

Кателиева заяви, че спрямо двамата кметове правилно е определена най-тежката мярка за неотклонение. Според прокуратурата съществува опасност Димитър Гавазов да повлияе на свидетели, да укрие доказателства или да извърши друго престъпление. Като аргумент бяха посочени показания на свидетели, които заявили, че изпитват страх от него и са били подложени на натиск. По отношение на Радослав Ревански прокурорът също изтъкна общественото му положение като кмет и председател на Националното сдружение на общините в Република България, както и свидетелски показания за страх от негова страна.

Очаква се Апелативният съд в Бургас да се произнесе по жалбите на двамата кметове срещу наложените им мерки за неотклонение "задържане под стража". Към момента съдебното заседание продължава с пледоариите на защитата.

"Кръгът на обвиняемите лица по разследването срещу задържаните кметове на Белица и Сунгурларе вероятно ще се разшири, тъй като събраните доказателства за източване на публичен ресурс са солидни, а дейността е огромна по своите мащаби". Това съобщи по-рано днес пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той беше категоричен, че проверките на обществени поръчки и дейности с потенциално източване на средства текат в цялата страна и органите на реда действат без никакъв партиен подбор.

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