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Мъж на 37 години е задържан и привлечен като обвиняем за убийство, извършено при условията на опасен рецидив. Това съобщиха на съвместен брифинг главен инспектор Борис Борисов, началник на Районното управление на полицията в Сливен, и прокурор Ваня Белева, говорител на Окръжната прокуратура. Иван Радев-Монката има над 25 присъди за различни престъпления.

Убийството е извършено вчера, 4 ноември, във вилна зона източно от Сливен, в частен дом. Около 14 ч. в полицията е получен сигнал от Спешното отделение на областната болница за мъж с прободна рана. При пристигането на полицейските служители мъжът вече е бил починал, обясни главен инспектор Борисов.

Още в началото на разследването е установен очевидец на престъплението, който е посочил и предполагаемия извършител. Незабавно са изградени контролно-пропускателни пунктове на изходите на града, а паралелно с това са предприети издирвателни мероприятия. В резултат на събраната информация около 22:00 ч. мъжът е задържан.

"Работихме по горещи следи. Знаехме почти всеки негов ход – къде отива, с кои лица се среща и как се придвижва. Той е изключително комбинативен и многократно е изтърпявал наказания в затвора, което затрудняваше работата ни по задържането му", посочи Борисов, цитиран от БТА. По време на задържането мъжът не е оказал съпротива, като в операцията са участвали и служители на звеното за тактически действия към Областната дирекция на МВР.

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По думите му между жертвата и предполагаемия извършител са съществували близки приятелски отношения и двамата са се познавали от години. Като най-вероятен мотив за престъплението към момента се очертава финансов спор. Жертвата е на 33 години без криминални регистрации.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за убийство, извършено при условията на опасен рецидив, съобщи прокурор Ваня Белева. Предвидените наказания са лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

По данни на прокуратурата мъжът е осъждан повече от 25 пъти с влезли в сила присъди за различни престъпления. Престъпната му дейност е започнала още когато е бил непълнолетен, като тогава е осъждан четири пъти. Сред по-тежките наказания, които е изтърпявал, са шест години лишаване от свобода за отвличане, две години и шест месеца за грабеж и една година и десет месеца за други престъпления. Сред престъпленията, за които мъжът е осъждан, са още присвояване на парични средства, разпространение на фалшиви банкноти и кражби.

Снимка: БТА

Последното наказание е изтърпял на 13 октомври тази година, когато е напуснал затвора, уточни прокурор Белева.

Тя обясни, че през годините част от наказанията са били групирани в едно общо наказание съгласно законовата процедура, когато са налице няколко престъпления, извършени преди влизането в сила на присъда за което и да е от тях. Част от осъдителните присъди са постановени след сключени споразумения между прокуратурата, обвиняемия и неговия защитник, които са били одобрени от съда.

Във връзка с разпространявана в социалните мрежи информация за предходен случай от 2022 г., при който мъжът е бил обвиняван в опит за убийство, прокурор Белева уточни, че първоначално Районната прокуратура в Сливен е наблюдавала досъдебно производство за причинена лека телесна повреда. След изпращането му по компетентност в Окръжната прокуратура наблюдаващият прокурор, въз основа на съдебномедицинската експертиза и останалите доказателства, е преценил, че няма данни за опит за умишлено убийство. Делото е било върнато в Районната прокуратура и впоследствие внесено в съда.

Към момента не може категорично да се говори за съучастници в извършването на настоящото престъпление, тъй като повдигнатото обвинение е за самостоятелно деяние. Взети са кръвни проби от задържания, които ще установят дали е бил под въздействието на наркотични вещества по време на престъплението.

Прокурор Белева съобщи, че предстои обвиняемият да бъде задържан за срок до 72 часа, като Окръжната прокуратура ще внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража". Според нея съществува реална опасност той да извърши друго престъпление или да се укрие предвид многобройните му предишни осъждания.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Сливен.

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