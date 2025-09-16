Руският собственик на товарен кораб, свързан с доставката на амониев нитрат, който стоеше в центъра на опустошителния взрив в пристанището на Бейрут през 2020 г., е задържан на летище "Васил Левски" на 5 септември. Игор Гречушкин е кацнал в София с полет от Пафос, Кипър.

Експлозията в Бейрут

"При извършване на гранична проверка на пътниците е установен гражданин на Кипър, 48-годишен, за когото при извършената справка в базата данни е установен сигнал по линия на Интерпол за лице, което е издирвано с червен бюлетин. След като самоличността на лицето е потвърдена, мъжът е задържан", съобщи Здравко Самуилов, началник на ГКПП "Аерогара София".

На следващия ден Върховна касационна прокуратура е задържала за срок до 72 часа Гречушкин, който е гражданин на Руската Федерация и на Република Кипър, с цел екстрадиция, съобщиха от държавното обвинение.

Мъжът е обявен за международно издирване с червен бюлетин от Генералния секретариат на Международната организация на криминалната полиция (МОКП) Интерпол. Обявяването му за издирване по каналите на Интерпол е направено по искане на ливанските съдебни власти на основание издадена заповед за задържане от 29.09.2020 г.

Игор Гречушкин се издирва във връзка с вероятно извършени от него престъпления - внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб. Ливанските власти са потвърдили искането за международно издирване и задържането му.

С постановление на прокурор от ВКП е възложено на Софийска градска прокуратура да организира  осигуряването на защитник и преводач на задържания и да внесе в Софийски градски съд искане за временното му задържане. Софийски градски съд е постановил мярка за неотклонение временно задържане за срок до 40 дни, която е потвърдена от Апелативен съд-София. ВКП е уведомила незабавно министъра на правосъдието и молещата държава за взетата мярка за неотклонение.

В срока на временно задържане компетентните власти на Ливан следва да предоставят на ВКП молбата за екстрадиция и придружаващите я документи, както и преводи от двустранния договор за екстрадиция между Република България и Ливанската република.

Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000 други. Тя опустоши големи части от Бейрут и нанесе щети за милиарди евро. Досега нито един ливанец на държавна длъжност не е осъден във връзка с трагедията.

По-рано тази година Ливан избра президент Жозеф Аун, министър-председател Науф Салам и кабинет с реформаторска платформа, който обеща да довърши разследването и да потърси отговорност от виновните. 

Властите твърдят, че катастрофата е била предизвикана от пожар в склад, където години наред безразборно е бил съхраняван огромен запас от промишлен химикал - амониев нитрат.

