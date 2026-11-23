Извършват се разпити на свидетели, огледи на веществени доказателства и предстои назначаване на експертизи

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Районна прокуратура-Плевен наблюдава досъдебно производство, образувано от ГДБОП при МВР за извършена принуда чрез употреба на заплашване. По данни на БНР то е срещу известния автоексперт проф. Станимир Карапетков, който беше задържан за кратко през уикенда, а в жилището му бе извършен обиск.

Деянието е извършено на 17.02.2026 г. в гр. Плевен, съобщиха от държавното обвинение. Сигналът за него е подаден в ГДБОП при МВР.

Разследването е започнало на 20.11.2026 г. с извършване на претърсване и изземване от разследващи полицаи от ГДБОП при МВР в имот в гр. Сливен. Намерени и иззети са вещи, които имат отношение към предмета на делото - лаптоп, флаш-памет, документи и мобилен телефон. След приключване на следственото действие РП-Плевен е уведомена за образуването на досъдебното производство.

Изготвеният от разследващите полицаи протокол е внесен в предвидения от закона срок в съда от наблюдаващия прокурор и е одобрен, допълват от прокуратурата. Разследването по делото продължава под ръководството на РП-Плевен. Извършват се разпити на свидетели, огледи на веществени доказателства и предстои назначаване на експертизи.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до 6 години.

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Днес автотехническият експерт Христо Узунов разказа пред Нова телевизия за оказван върху него натиск при изготвянето на експертиза. По думите му става въпрос за съдебен процес срещу Красимир Катев. "На първа инстанция подсъдимият беше оправдан въз основа на експертиза, изготвена от Станимир Карапетков", каза той. Узунов допълни, че впоследствие е назначена нова петорна експертиза, в която е участвал и той. Тя е достигнала до различни заключения, а Апелативният съд е признал водача за виновен, а после е потвърдено от Върховния касационен съд.

Узунов твърди, че преди изготвянето на новото заключение Карапетков го е извикал на разговор и е настоял да се съобрази с изводите от предходната експертиза. "Нашите отношение се влошиха и той предприе персонални мерки срещу мен - да бъда изваден от списъка с вещи лица", обясни той.

Той коментира и делото за катастрофата с участието на Лютви Местан. По думите му след оттеглянето на Карапетков и други експерти е бил назначен да участва в повторна комплексна експертиза. "Беше поискан моят отвод именно заради влошените ни отношения. Съдията прие това, тъй като има конфликт между нас и може да бъде изготвена грешна експертиза", обясни експертът. По думите му по делото е изготвена друга експертиза, чиито изводи съществено се различават от първоначалните.

Бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, Николай Попов, пък заяви, че очаква още арести от експертната група на Станимир Карапетков. Той обясни, че експертизата по делото "Сияна" се разпространява във Viber група на Съюза на независимите автотехнически експерти. Той поиска да се установи как участници в групата са получили достъп до материал, който според него все още не е бил разгледан от съда.

Председателят на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) беше задържан временно при акцията на 20 ноември. По време на следствените действия експертът е бил изведен от дома си, за да не възпрепятства работата на разследващите. След приключването им той е освободен. На място е пристигнал и неговият адвокат Димитър Марковски.

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