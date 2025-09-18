1635 Снимка: БТА

Окръжен съд Стара Загора внася по общия ред делото срещу подсъдимия Живко Стойчев, срещу когото са повдигнати обвинения, че след полицейско преследване по непредпазливост е причинил смъртта на 58-годишния Пламен Пенев на 30 декември в Стара Загора. Това беше решено днес по време на разпоредителното заседание, предаде БТА.

На 30 декември, около 21:00 часа, в Стара Загора, след неподчинение на полицейско разпореждане и преследване с патрулни полицейски автомобили, е възникнало пътнотранспортно произшествие. Установено е, че преследваният шофьор е починал след принудителното му изваждане от автомобила от полицейските служители.

По време на днешното заседание бяха разгледани всички въпроси, които са свързани с началото на производството в информационната система на първоинстанционния съд. А двете дъщери на починалия Пенев - Борислава Пенева и Ивелина Пенева, бяха конституирани като частни обвинители. Заседанията на делото по същество ще се проведат на 25 ,26 и 27 ноември в Окръжен съд - Стара Загора. Тогава ще бъдат разпитани над 40 свидетели и вещи лица.

Срещу подсъдимия са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в сътресение на сърцето.

В същия ден в качеството си на полицейски служител - младши инспектор и старши полицай в група "Патрулно постова дейност" на Сектор "Охранителна полиция" към Първо Районно управление - Стара Загора, при изпълнение на патрулно-постовата дейност в наряд като автопатрул в състав с младши инспектор и старши полицай и като водач на патрулен автомобил, е нарушил инструкция за патрулно постова дейност, като самоволно навлязъл в насрещното платно за движение по бул. "Цар Симеон Велики" и приложил тактиката "блокиране на пътя" на преследвано моторно превозно средство, без да е съгласувал това с оперативно дежурната част на МВР и със старшия на наряда, като извършил блокиране на преследваното моторно превозно средство в резултат на което причинил средна телесна повреда на полицейски служител, изразяваща се в счупване на ладиевидната кост на дясната китка, представляващо трайно затруднение на движението на крайник.

"Реално делото ще започне следващият път с разпит на свидетелите", посочи адвокатът на пострадалите Емануил Йорданов. Той посочи, че делото е "за доста тежък случай, който изискваше много сериозни медицински експертизи и нямаме някакви претенции към срока на досъдебното производство", каза още той.

Първоначалните изводи от разследването бяха, че Пенев е починал от задушаване при ареста. По-късно от прокуратурата съобщават, че смъртта му е настъпила след причинено "сътресение на сърцето".

На Живко Стойчев отделно му е повдигнато обвинение и за причинена телесна повреда на негов колега при шофирането на патрулката и предизвиканата катастрофа с колата на жертвата.

