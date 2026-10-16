Бившият кмет на Варна и още трима души са обвинени в измама за 3,4 млн. евро от европейски и национални средства. Софийският градски съд изслуша петима свидетели, сред които Николай Нанков

881 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Софийският градски съд разпита петима свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. Той е обвинен заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище, предаде БТА.

В обвинението е посочено, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).

Един от свидетелите бе бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който е издал заповед, с която се разрешава на община Варна да изготви инвестиционен проект във връзка с пристанище в местността Карантината. Нанков обясни преминалата процедура.

Друг от свидетелите Иван Иванов разказа, че, когато е бил търсен във връзка с проекта и изграждането на пристанище, е давал мнение и е консултирал, но не е имал договор или финансови отношения с общината. Той има експертиза в сферата, както и фирма, която се занимава с подобни дейности. По думите му на мястото е имало рибарски цех, както и пристан. Също така отбеляза, че в миналото мястото се е използвало за карантина на кораби, преди да влязат в пристанището във Варна и от там идва названието му.

По време на заседанието бяха разпитани още Галина Строгова, директор на дирекция "Финансово-стопански дейности" в община Варна и Петя Янкова, служител на областната администрация.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Последният свидетел, който бе разпитан, е Лъчезар Братоев, яхтен предприемач и началник отдел "Рибарски пристанища" в общинското предприятие "Общински паркинги и синя зона" в община Варна. В местността Карантината е имало мостик и естакада, която преди се е използвала от рибарското предприятие, като там рибарски кораби са издавали рибата, за да я обработват, каза Братоев. По думите му сега на мястото на мостика е плацът, на който се слагат колесарите и за това се плаща наем. Братоев каза още, че в момента се работи по проект за изграждане на съоръжение, буна за защита на пристанището от течение, което носи наноси. Също така ежегодно се извършва драгиране на пристанището.

На следващото заседание на 15 декември месец предстои да бъдат разпитани останалите няколко свидетели, както и вещи лица.

Обвинението срещу Портних и останалите трима подсъдими е свързано с проект за рибарското пристанище "Карантината" край Варна. Според Европейската прокуратура при кандидатстването е била представена информация, която не отговаряла на действителното състояние на мястото. Разследването е започнало след сигнал и е било свързано и с проверки на ОЛАФ.

През декември 2025 г. Софийският градски съд първоначално прекрати производството и изпрати делото във Върховния касационен съд заради спор относно компетентността на Европейската прокуратура. Впоследствие ВКС постанови делото да бъде разгледано в София. Спорът беше свързан с периода, в който според обвинението са извършени част от действията, и влизането в сила на правилата за компетентността на Европейската прокуратура.

През януари 2026 г. СГС върна обвинителния акт на прокуратурата за отстраняване на несъответствия. Съдът посочи, че в обвинението има противоречия, които затрудняват подсъдимите да разберат в какво точно са обвинени, включително относно разграничаването между извършителство и помагачество.

Съдът върна делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних на прокуратурата за отстраняване на несъответствия. След отстраняването на процесуалните проблеми делото продължи по същество, като съдът пристъпи към разпит на свидетелите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.