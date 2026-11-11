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Образувано е досъдебно производство, в рамките на което през вчерашния ден се извършиха множество процесуално-следствени действия, основно разпити на свидетели - общо на 44 очевидци, които са били на мястото на катастрофата. Това каза пред журналисти окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев по повод тежките пътни инциденти вчера на магистрала "Тракия" край Ямбол.

Войната по пътищата

Задържането на румънския шофьор на камион е с цел да се обезпечи неговото присъствие, за да се проведе днес разпит. Спрямо него няма повдигнато обвинение, уточни Дойчев.

"Към момента няма задържани с повдигнати обвинения. Все още установяваме причините и това ни е основната цел", посочи той.

В рамките на досъдебното производство е извършен голям обем работа, направени са огледи на място. Впоследствие екипът от Националната следствена служба, който води разследването, извърши разпити на онези свидетели, които са в състояние да дадат показания, от болничните заведения, каза още окръжният прокурор, цитиран от кореспондентите на БТА.

Днес разследването продължава. Назначени са медицинските експертизи както по отношение на жертвите, така и на пострадалите, като за всеки един човек трябва да се установи какви са телесните повреди вследствие на катастрофата.

Тепърва предстои да се назначи техническата експертиза. Прокурор Дойчев каза, че се надява това да стане в кратки, разумни срокове. "Казвам разумен, защото е изключителен по обем доказателственият материал, трябва да се разпитат всички свидетели, за да се обективира възможно най-ясно какво се е случило, да се обобщят огледните протоколи и след това да се назначи експертизата", обясни окръжният прокурор на Ямбол.

Снимка: БТА

Все още не са назначавани експерти. Те се определят едва след като се назначи техническата експертиза, допълни той.

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Трудно мога да отговоря колко време ще отнеме извършването на автотехническата експертиза. Много сложна е техническата обстановка и такъв тежък инцидент не е имало в страната досега, посочи още прокурор Дойчин Дойчев.

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