Сред откритите при акцията вещи има маски, свастики, специфични дрехи, значки и знаме на местната организация

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Организация на "Ку-клукс-клан", действала на територията на Пловдив, е била разбита при спецакция на службите, а Окръжната прокуратура в града под тепетата е повдигнала обвинения на 11 души за участие в крайнодясната група, проповядваща дискриминация, насилие и омраза. Сред тях има четирима непълнолетни на 16 и 17 години.

От държавното обвинение уточняват, че за съществуването и дейността на организацията е станало известно по време на разследването за извършеното убийство на 37-годишния Георги Кузев, който издъхна в болница на 4 август, след като бе пребит от група ученици.

Спрямо 32-годишиня Н.Ч. е повдигнато обвинение за това, че от месец януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г. в Пловдив, е ръководил организация "Ку-клукс-клан"- Девизия Пловдив, с 10 членове, която си е поставяла за цел чрез слово, печат, електронни информационни системи и по друг начин проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуално ориентация.

Останалите 10 души, сред които четирима тийнейджъри на 16 и 17 години, са привлечени към наказателна отговорност като членове на организацията.

Спецоперацията на ОД на МВР-Пловдив и Териториална дирекция "Национална сигурност" под ръководството на Окръжната прокуратура е проведена на 17 ноември.

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При извършени претърсвания и изземвания на 14 адреса в Пловдив и в Раковски, и в 2 моторни превозни средства, са били намерени различни веществени доказателства - книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната расистка организация. На един от адресите е било открито и знамето на пловдивската структура.

Установено е, че нейните членове са се събирали в горепосочения период на различни публични места в града под тепетата, включително и в заведения.

Лидерът на групата е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Разследването по случая продължава.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.