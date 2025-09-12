Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест двама от задържаните за побоя над шефа на полицията в Русе.

Още по темата

Магистратите отмениха ареста на 18-годишния Жулиен Кязъмов и на 19-годишния Кирил ГочевРешенията са окончателни.

Близо три часа отне на съдебния състав с председател съдия Корнелия Колева да се запознае с новите доказателства по досъдебното производство за Кязъмов, които днес прокуратурата представи, предаде БНР. Сред тях са протокол от разпита на 10 септември на пострадалия полицейски директор, 74 страници видео-техническа експертиза, диск със запис на инцидента.

Прокуратурата поиска от съда да бъде постановена мярка "задържане под стража", поради особената дързост, с която е извършен побоят. Защитникът на Жулиен обаче посочи, че при разпитите дори самият ком. Кожухаров е посочил, че са му били нанесени два удара, но от друго лице. Също така защитата поиска да разбере къде са записите от боди камерите, посочи и че няма докладни от четирите полицейски екипа, които са се отзовали на място, предаде bTV.

"Жулиен не е участвал в побоя над Кожухаров. Разпитани са осем полицейски служители, които обслужват версията на пострадалите. В днешното съдебно заседание дори самият Кожухаров каза, че е получил два удара и че до него е било друго лице, а не Жулиен. Трима полицейски служители свидетелстват на базата на чуто от проведени беседи - присъствали са случайно в залата и говорят от името на задържаните. Как ви звучи това?", заяви адвокатът на Кязъмов Станислав Иванов.

Видео от Русе: Кола минава покрай семейството на полицейския шеф и той я спира, следват удари
Виж още Видео от Русе: Кола минава покрай семейството на полицейския шеф и той я спира, следват удари

Съдът наложи по-леката мярка "домашен арест" и на Кирил Гочев, който е бил зад волана на автомобила, спрян от старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров половин час след полунощ на 4 септември.

Снимка: БТА

На видеозапис от близка охранителна камера се вижда, че мелето започва след размяна на удари през прозореца на вратата на автомобила между Димитров и шофьора.

Пред първата инстанция - Окръжният съд в Русе прокуратурата обяви, че Гочев е имал основно влияние и значение в побоя.

Магистратите продължават със заседание по третата мярка - на Виктор Иванов, срещу когото са повдигнати обвинения за хулиганство. Младежът не присъства в съдебната зала, а е представляван от адвоката си Владислав Велев. И в третия случай прокуратурата смята жалбата срещу наложената от първата инстанция мярка за неоснователна и настоява за постоянен арест за Иванов, с мотива, че е съпричастен към извършеното, предаде "Дневник".

Съдът ще решава дали да пусне и 15-годишният Станислав Ангелов.

ИЗБРАНО
Жана Бергендорф с нова любов, има връзка с жена Лайф
Жана Бергендорф с нова любов, има връзка с жена
4252
Втори пореден тираж с тото милионер в "6 от 49", късметлия взе над 2.1 млн. лева Корнер
Втори пореден тираж с тото милионер в "6 от 49", късметлия взе над 2.1 млн. лева
14277
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета Бизнес
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета
8290
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лизинг от А1 IT
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лизинг от А1
5290
Анри Кулев за "Имало една война": Един марш-маньовър, без прецедент в световната военна история Impressio
Анри Кулев за "Имало една война": Един марш-маньовър, без прецедент в световната военна история
5237
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена URBN
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена
9346
Германски пилоти признават, че спят в пилотската кабина по време на полети Trip
Германски пилоти признават, че спят в пилотската кабина по време на полети
6101
Пикантна марината за сочни свински ребърца Вкусотии
Пикантна марината за сочни свински ребърца
585
Таро прогноза за септември за зодия Рак Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Рак
1120
Есента наближава с все по-хладни утрини, но денем ще се радваме и на слънчево време Времето
Есента наближава с все по-хладни утрини, но денем ще се радваме и на слънчево време
792