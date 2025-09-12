Апелативният съд във Велико Търново освободи 18-годишния Жулиен Кязъмов и 19-годишния Кирил Гочев, който е сочен от прокуратурата за основен виновник

4463 Снимка: БТА

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест двама от задържаните за побоя над шефа на полицията в Русе.

Магистратите отмениха ареста на 18-годишния Жулиен Кязъмов и на 19-годишния Кирил Гочев. Решенията са окончателни.

Близо три часа отне на съдебния състав с председател съдия Корнелия Колева да се запознае с новите доказателства по досъдебното производство за Кязъмов, които днес прокуратурата представи, предаде БНР. Сред тях са протокол от разпита на 10 септември на пострадалия полицейски директор, 74 страници видео-техническа експертиза, диск със запис на инцидента.

Прокуратурата поиска от съда да бъде постановена мярка "задържане под стража", поради особената дързост, с която е извършен побоят. Защитникът на Жулиен обаче посочи, че при разпитите дори самият ком. Кожухаров е посочил, че са му били нанесени два удара, но от друго лице. Също така защитата поиска да разбере къде са записите от боди камерите, посочи и че няма докладни от четирите полицейски екипа, които са се отзовали на място, предаде bTV.

"Жулиен не е участвал в побоя над Кожухаров. Разпитани са осем полицейски служители, които обслужват версията на пострадалите. В днешното съдебно заседание дори самият Кожухаров каза, че е получил два удара и че до него е било друго лице, а не Жулиен. Трима полицейски служители свидетелстват на базата на чуто от проведени беседи - присъствали са случайно в залата и говорят от името на задържаните. Как ви звучи това?", заяви адвокатът на Кязъмов Станислав Иванов.

Съдът наложи по-леката мярка "домашен арест" и на Кирил Гочев, който е бил зад волана на автомобила, спрян от старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров половин час след полунощ на 4 септември.

Снимка: БТА

На видеозапис от близка охранителна камера се вижда, че мелето започва след размяна на удари през прозореца на вратата на автомобила между Димитров и шофьора.

Пред първата инстанция - Окръжният съд в Русе прокуратурата обяви, че Гочев е имал основно влияние и значение в побоя.

Магистратите продължават със заседание по третата мярка - на Виктор Иванов, срещу когото са повдигнати обвинения за хулиганство. Младежът не присъства в съдебната зала, а е представляван от адвоката си Владислав Велев. И в третия случай прокуратурата смята жалбата срещу наложената от първата инстанция мярка за неоснователна и настоява за постоянен арест за Иванов, с мотива, че е съпричастен към извършеното, предаде "Дневник".

Съдът ще решава дали да пусне и 15-годишният Станислав Ангелов.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.