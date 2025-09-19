Час преди делото за смъртта на Сияна протестиращи се събраха пред Съдебната палата в Плевен и блокираха за кратко булеварда зад общината с искане за справедливост по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна Попова. Очаква се на днешното заседание по делото адвокатът на подсъдимия да поиска отново мярката за неотклонение постоянен арест да бъде изменена в по-лека.

Протестът под надслов "Справедливост за Сияна" бе иницииран от бащата на Сияна.

"Да покажем, че няма да търпим повече убийства и мародерства по българските пътища. Правото на живот на Сияна беше отнето. Няма да допуснем да отнемат правото ѝ на справедливост", написа Николай Попов в пост във фейсбук.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла - Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.

Тази сутрин протестиращите спонтанно решиха да блокират за кратко кръстовището между сградите на Съда и Общината.

Снимка: Bulphoto

"Тук съм, за да не се допуска нито едно дете повече да загива", каза един от участниците в протеста - Йордан Петков от село Телиш. "Дано има промяна в нашите пътища, за да няма повече жертви", допълни той.

5 месеца след сблъсъка с тира, отнел живота на Сияна: Започна ремонт на пътя
На протеста в Плевен е и Юлиян Здравков, чичо на четиригодишния Марти, който пострада тежко при катастрофа с АТВ в комплекс Слънчев бряг. В Плевен ме доведе една обща кауза - да се опитаме да променим нещо в нашата държава. Смятам, че ще успеем, ако сме единни и сме повече, каза той.

От април, след като се случи тази трагедия, ние сме плътно зад семейството на Сиянка и ги подкрепяме, каза кметът на село Телиш Нели Дакова. По думите ѝ няма промяна в пътната безопасност въпреки започналия ремонт на участъка, където стана катастрофата в края на март. Съзнанието на шофьорите не се променя, смята кметът.

Снимка: Bulphoto

Днешното заседание е третото поред.

Снимка: Bulphoto

Разпоредително заседание по делото се състоя на 8 юли. Тогава адвокатът на подсъдимия шофьор поиска мярката му за неотклонение да бъде изменена в по-лека. Съдът не уважи искането и остави обвиняемия в ареста.

Снимка: Bulphoto

На съдебното заседание в края на юли бяха разпитани шестимата от призовани осем свидетели. Съдебното следствие не бе приключило и делото бе отложено за събиране на доказателства. Страните по делото изискаха справки с информация за трафика и за броя на пътнотранспортните произшествия, станали в конкретния пътен участък.

На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплочно изкърпване с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т.нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка.

