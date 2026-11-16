Софийският апелативен съд окончателно потвърди отлагането на предаването на Васил Михайлов, издирван от гръцките власти с европейска заповед за арест за 6 престъпления

2201 Снимка: БТА

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Апелативният съд в София потвърди решение на Окръжния съд в Кюстендил, с което е отложено фактическото предаване на българския гражданин Васил Михайлов, известен в публичното пространство като прокурорския син, по европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция. Това съобщиха от съда в Кюстендил.

С решението си апелативните съдии са потвърдили решение на Окръжния съд от 27 октомври, в частта, с която на основание Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест е отложено предаването на Васил М. до приключване с влязъл в сила съдебен акт на водените срещу него наказателни производства в България или до изтърпяване на наложено наказание "лишаване от свобода".

Европейската заповед за арест е издадена на 11 септември 2026 г. от компетентните съдебни власти в Гърция с цел наказателно преследване.

Апелативният съд е потвърдил и наложената спрямо Васил М. мярка за неотклонение "задържане под стража", която следва да се изпълни след приключване на посочените наказателни производства или след изтърпяване на евентуално наложено наказание.

Решението на Апелативния съд - София е окончателно.

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Гръцката заповед за арест е свързана с разследване за шест предполагаеми престъпления, извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Сред тях са участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда, за което може да бъде осъден на доживотен затвор.

При разглеждането на случая в Кюстендил Михайлов заяви, че желае да бъде предаден на Гърция, за да се защитава по обвиненията. Българският съд обаче прецява, че първо трябва да приключат наказателните производства срещу него в страната.

Срещу Михайлов у нас се водят две наказателни производства - едното в съдебна, а другото в досъдебна фаза.

По-рано той изтърпя ефективна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода в затвора в Самораново. След изтичането на наказанието не беше освободен, тъй като беше задържан във връзка с европейската заповед за арест.

Гръцките власти са предоставили гаранции, че при евентуална осъдителна присъда Михайлов ще може да изтърпи наказанието си в България.

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