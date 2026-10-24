Общата избирателна активност в Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС към 13:00 ч. е 61.77 %

771 Снимка: БТА

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Прокурорите гласуват днес за четирима свои представители във Висшия съдебен съвет (ВСС). Кандидатите са 25, а право на глас имат 1567 магистрати. Вотът е таен и се провежда само с хартиени бюлетини. Общата избирателна активност в Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС към 13:00 ч. е 61.77 %

Изборният ден започна в 8:00 ч. и трябва да приключи в 18:00 ч. Времето за гласуване може да бъде удължено, ако пред секциите все още има прокурори, които не са упражнили правото си на глас. Избирателните секции са 29 - по една във всеки областен град и три в София.

Отварянето на урните и броенето на бюлетините ще бъде излъчвано онлайн на сайта на Висшия съдебен съвет. В 21 часа секционните комисии трябва да са готови с резултатите, да ги изпратят по електронен път на Централната избирателна комисия, която пък до 23 часа да обяви дали изборът е редовен и има ли избрани членове. .

За наблюдение на изборния процес прокурорската колегия е регистрирала упълномощени представители на Асоциация "Форум", Българския институт за правни инициативи, Сдружение "Будни хора" и Сдружение "Правосъдие за всеки".

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Сред кандидатите са прокурори от Върховната касационна прокуратура, Софийската градска и апелативна прокуратура, както и от окръжни и апелативни прокуратури в страната. В списъка са ръководители на прокуратури, техни заместници и редови магистрати.

Редовен е изборът, ако са гласували повече от половината, имащи право на глас, тоест, поне 785 прокурори. Към 13:00 часа са гласували 968 прокурори.

За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от действителните гласове. Ако повече от четирима покрият това условие, местата ще заемат четиримата с най-много гласове. При повторен избор, ако никой не събере необходимото мнозинство, ще бъдат избрани кандидатите с най-висок резултат.

ВСС се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11 от тях - шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Съдиите избират шестима свои представители, прокурорите - четирима, а следователите - един за прокурорската колегия. Изборите на съдиите и следователите, както и тези от парламентарната квота, предстоят.

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