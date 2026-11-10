Игорчо Кръстов настоява подсъдимата "да оттегли изявленията", според които тя казва, че чрез посредник той е поискал сума, срещу която по делото "да не се стигне дотук, докъдето е в момента"

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Прокурорът от Кочани, който е и обвинител по делото срещу Ива Михайлова - Игорчо Кръстов, е поискал Ива Михайлова публично да му се извини и "да оттегли изявленията, които е направила в подкаст пред български журналист", пишат медиите в Северна Македония.

Кръстов смята, че твърденията на Ива Михайлова са уронили професионалната му репутация.

"Ива Михайлова направи клеветническо изявление за дискриминационно отношение към нея: "Прокурорът лично ми каза, че ако беше сръбкиня, нещата щяха да бъдат различни". С цел допълнително дискредитиране и уронване на личната репутация на прокурора, допълнително беше отправена клевета под формата на инсинуация за извършено престъпление", се казва в писменото изявление на прокурор Игорчо Кръстов и неговия адвокат Альоша Кацаров, публикувано в част от медиите.

В интервю за български подкаст, публикувано през уикенда, в който участва заедно със своя български адвокат, Ива Михайлова казва, че чрез посредник прокурорът по делото срещу нея е поискал сума, срещу която по делото "да не се стигне дотук, докъдето е в момента (делото)", да се признае за виновна за катастрофата, за да получи условна присъда.

Според публикациите в медиите в Северна Македония Кръстов отхвърля обвиненията, определяйки ги като клеветнически.

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"В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Закона за гражданската отговорност за обида и клевета, се обръщаме към лицето Ива Михайлова с молба публично да се извини на Игорчо Кръстов и да оттегли неистините и клеветническите твърдения, които е направила срещу него чрез YouTube на 07.11.2026 г., публично по същия или подходящ начин", цитират медиите изявление на прокурора и неговия адвокат.

Вчера беше поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, на което бяха представени две експертизи, изготвени по искане на защитата, чийто заключения са, че сблъсъкът между двата автомобила се е случил в лентата, в която е карала Ива Михайлова, противно на заключенията от експертизата на обвинението, според които тя е навлязла в насрещната лента, където е станал и сблъсъкът между управляваната от нея кола и другата, в която е и смъртният случай.

Бабата на Ива Михайлова е освободена, след като беше задържана от властите в РСМ

Бабата на Ива Михайлова е била освободена малко след 17 часа, след като беше задържана от властите на РСМ в 9 часа сутринта на граничен пункт Делчево на връщане от България. Това потвърди пред БНР майката на Ива - Христина Михайлова.

70-годишната жена пътува към Кочани. Тя е установила връзка със семейството си чрез телефона на таксиметровия автомобил, който я отвежда към дома ѝ. Личният ѝ телефон е взет.

Възрастната жена е държана в продължение на 8 часа, отнет е мобилния й телефон и не са й дадени никакви документи и обяснения за продължителното задържане. Тя е пусната да си ходи сама и пеша към Кочани. Нейни приятели са дошли с кола, за да я приберат, добавя БНТ.

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