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Прокурорът от Кочани, който е и обвинител по делото срещу Ива Михайлова - Игорчо Кръстов, е поискал Ива Михайлова публично да му се извини и "да оттегли изявленията, които е направила в подкаст пред български журналист", пишат медиите в Северна Македония.

Македонският въпрос

Кръстов смята, че твърденията на Ива Михайлова са уронили професионалната му репутация.

"Ива Михайлова направи клеветническо изявление за дискриминационно отношение към нея: "Прокурорът лично ми каза, че ако беше сръбкиня, нещата щяха да бъдат различни". С цел допълнително дискредитиране и уронване на личната репутация на прокурора, допълнително беше отправена клевета под формата на инсинуация за извършено престъпление", се казва в писменото изявление на прокурор Игорчо Кръстов и неговия адвокат Альоша Кацаров, публикувано в част от медиите.

В интервю за български подкаст, публикувано през уикенда, в който участва заедно със своя български адвокат, Ива Михайлова казва, че чрез посредник прокурорът по делото срещу нея е поискал сума, срещу която по делото "да не се стигне дотук, докъдето е в момента (делото)", да се признае за виновна за катастрофата, за да получи условна присъда.

Според публикациите в медиите в Северна Македония Кръстов отхвърля обвиненията, определяйки ги като клеветнически.

"В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Закона за гражданската отговорност за обида и клевета, се обръщаме към лицето Ива Михайлова с молба публично да се извини на Игорчо Кръстов и да оттегли неистините и клеветническите твърдения, които е направила срещу него чрез YouTube на 07.11.2026 г., публично по същия или подходящ начин", цитират медиите изявление на прокурора и неговия адвокат.

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Вчера беше поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, на което бяха представени две експертизи, изготвени по искане на защитата, чийто заключения са, че сблъсъкът между двата автомобила се е случил в лентата, в която е карала Ива Михайлова, противно на заключенията от експертизата на обвинението, според които тя е навлязла в насрещната лента, където е станал и сблъсъкът между управляваната от нея кола и другата, в която е и смъртният случай.

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Бабата на Ива Михайлова е освободена, след като беше задържана от властите в РСМ 

Бабата на Ива Михайлова е била освободена малко след 17 часа, след като беше задържана от властите на РСМ в 9 часа сутринта на граничен пункт Делчево на връщане от България. Това потвърди пред БНР майката на Ива - Христина Михайлова.

70-годишната жена пътува към Кочани. Тя е установила връзка със семейството си чрез телефона на таксиметровия автомобил, който я отвежда към дома ѝ. Личният ѝ телефон е взет.

Възрастната жена е държана в продължение на 8 часа, отнет е мобилния й телефон и не са й дадени никакви документи и обяснения за продължителното задържане. Тя е пусната да си ходи сама и пеша към Кочани. Нейни приятели са дошли с кола, за да я приберат, добавя БНТ.

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