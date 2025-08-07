То е образувано по сигнал на адвокат Минчо Спасов и е за убийство на лице, ползващо се с международна защита

В Софийска градска прокуратура е образувано досъдебно производство във връзка със смъртта на капитан Марин Маринов, съобщиха за БТА от обвинението.

Производството е образувано на 19 май по сигнал на адвокат Минчо Спасов и е за убийство на лице, ползващо се с международна защита - чл. 116 от Наказателния кодекс.

Капитан Марин Маринов бе убит на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах в централната част на Газа.

В края на юни министърът на външните работи Георг Георгиев коментира въпроса за смъртта на Маринов по време на парламентарен контрол. Министърът заяви, че България настоява въпросът за компенсациите за семейството да бъде уреден. Георгиев обясни, че компенсациите за семейството са предмет на уточняване между ООН и израелската страна в рамките на т.нар. политика на застраховане на международните служители за ефекта на злонамерени действия.

Министърът добави още, че на 24 април говорителят на израелските сили за отбрана е признал за изстрел от израелски танк, причинил смъртта на кап. Маринов. Посочил е също, че израелските сили за отбрана изразяват извинение за този инцидент. Говорителят на израелските сили за отбрана изрази дълбоко съжаление за загубата както и съболезнования на семейството, каза министър Георгиев и уточни, че министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар в телефонен разговор с него е направил същото.

За образувано досъдебно производство по случая с капитан Марин Маринов съобщи адв. Минчо Спасов по време на пресконференция, на която бе представен апел под формата на отворено писмо на български общественици, културни дейци и граждани към институциите за "адекватна позиция на българската държава относно геноцида в Газа". Той уточни, че разследването е разпределено на следовател Ясен Тодоров.

