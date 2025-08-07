В Софийска градска прокуратура е образувано досъдебно производство във връзка със смъртта на капитан Марин Маринов, съобщиха за БТА от обвинението.

Ивицата Газа

Производството е образувано на 19 май по сигнал на адвокат Минчо Спасов и е за убийство на лице, ползващо се с международна защита - чл. 116 от Наказателния кодекс.

Капитан Марин Маринов бе убит на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах в централната част на Газа.

В края на юни министърът на външните работи Георг Георгиев коментира въпроса за смъртта на Маринов по време на парламентарен контрол. Министърът заяви, че България настоява въпросът за компенсациите за семейството да бъде уреден. Георгиев обясни, че компенсациите за семейството са предмет на уточняване между ООН и израелската страна в рамките на т.нар. политика на застраховане на международните служители за ефекта на злонамерени действия.

Министърът добави още, че на 24 април говорителят на израелските сили за отбрана е признал за изстрел от израелски танк, причинил смъртта на кап. Маринов. Посочил е също, че израелските сили за отбрана изразяват извинение за този инцидент. Говорителят на израелските сили за отбрана изрази дълбоко съжаление за загубата както и съболезнования на семейството, каза министър Георгиев и уточни, че министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар в телефонен разговор с него е направил същото.

Израел призна, че капитан Марин Маринов е загинал при техен обстрел
Виж още Израел призна, че капитан Марин Маринов е загинал при техен обстрел

За образувано досъдебно производство по случая с капитан Марин Маринов съобщи адв. Минчо Спасов по време на пресконференция, на която бе представен апел под формата на отворено писмо на български общественици, културни дейци и граждани към институциите за "адекватна позиция на българската държава относно геноцида в Газа". Той уточни, че разследването е разпределено на следовател Ясен Тодоров.

ИЗБРАНО
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си Лайф
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си
23601
Тежък първи рунд за Лудогорец срещу Ференцварош, но след 0:0 шансовете остават равни Корнер
Тежък първи рунд за Лудогорец срещу Ференцварош, но след 0:0 шансовете остават равни
12955
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство Бизнес
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство
13897
Как би изглеждал светът без бомбардировките над Хирошима и Нагасаки IT
Как би изглеждал светът без бомбардировките над Хирошима и Нагасаки
12197
Напусна ни поетът, философ и литературен критик Кръстьо Раленков Impressio
Напусна ни поетът, философ и литературен критик Кръстьо Раленков
5959
Флорида на Европа: Как Гърция дръпна напред Trip
Флорида на Европа: Как Гърция дръпна напред
2941
Къпините - черните перли на късното лято Вкусотии
Къпините - черните перли на късното лято
526
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак Zodiac
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак
1235
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините Времето
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините
479