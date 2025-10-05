Прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Очаква се Софийският градски съд да насрочи дата за делото
Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов в Софийския градски съд, съобщи "Сега". Двамата са обвиняеми по делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.
Обвинението срещу двамата политици е депозирано в СГС на 1 октомври, но в официалните канали на прокуратурата липсва съобщение за внасянето на акта.
Очаква се магистратите да насрочат дата за разпоредително заседание.
В профила си в социалната мрежа Фейсбук Кирил Петков коментира, че не го е страх от действията на държавното обвинение.
"Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинението в съда срещу мен и Божанов тихомълком на 1 октомври. Дали не го направи след като "дебелото Д" крещеше на "Дондуков", че щял да ни приключи? Това, което незаконният Сарафов и "дебелото Д" не могат да осъзнаят, е, че не могат да заключат всички свободни хора в България и че нас въобще не ни е страх от действията на тяхната превзета структура", написа още бившият лидер на ПП.
В края на февруари изпълняващият функцията главен прокурор Борислав Сарафов внесе в деловодството на 51-вото Народно събрание искания за привличане към наказателна отговорност на двамата народни представители. Петков е обвинен за опит за принуда, а Божанов - за нарушение на служебните му задължения.
Според държавното обвинение на 2 октомври 2023 г. в заведение в София Кирил Петков е направил опит да принуди Александър Йоловски да извърши нещо против волята си. С агресивен тон съпредседателят на ПП казал на тогавашния министър на електронното управление, че трябва да съгласува задължително с Божидар Божанов действията си, когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов, както и всичко, което прави като министър, включително важните стратегически въпроси, провеждането на обществени поръчки и всякакви процедури по възлагане. Казал му, че всички важни решения трябва да взема след предварително одобрение на Божанов, както и да провежда ежеседмични срещи с него. Кирил Петков заплашил, че в противен случай ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план, допълват от прокуратурата.
За Божидар Божанов пък прокуратурата твърди, че в периода от 20 май 2022 г. до 17 юни 2022 г., в качеството му на длъжностно лице - министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация и по Вътрешните правила на Министерството на електронното управление за възлагане на обществени поръчки.
Божанов е предоставил на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Инфраструктура на електронното управление" файл на флаш памет, представляващ техническа спецификация и е указал тя да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка за близо 18 млн. лв. Техническата спецификация е била изготвена в нарушение на установения ред, гарантиращ сигурността на информацията, допълват от прокуратурата.