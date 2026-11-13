Според изводите на магистратите бащата е управлявал автомобила си със скорост над 120 км/ч

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Делото за тежката катастрофа край Кърджали, при която загина бебе, ще продължи на втора инстанция. Окръжната прокуратура и защитата на един от подсъдимите ще оспорят решението на съда, с което бившият политик Лютви Местан беше оправдан, а бащата на детето - Юсеин Ахмед, получи условна присъда.

Решението беше постановено след продължили до късно вечерта съдебни заседания. Според изводите на магистратите Ахмед е управлявал автомобила си със скорост над 120 км/ч и не е осигурил необходимата безопасност на детето, съобщи БНР.

След произнасянето на присъдата Местан заяви, че решението е възстановило доверието му в българското правосъдие, но не може да компенсира последствията от продължителния процес. "Благодаря на Кърджалийския окръжен съд за справедливата присъда, която реабилитира доверието ми в правосъдната система на България", коментира той. Бившият политик отправи остри критики към прокуратурата и експертизите по делото, като заяви, че разследването е нанесло сериозни щети върху кариерата и здравето му.

Защитата на Юсеин Ахмед също оспорва съдебното решение. Адвокат Николай Димитров постави под съмнение заключенията на вещите лица, върху които според него се основава осъдителната присъда.

"Убедени сме, че на втора инстанция съдът ще допусне нова експертиза, защото тази не следваше да бъде приемана", заяви Димитров. По думите му има нарушения, свързани с квалификацията на експертите, изготвили заключенията, допълва Нова тв.

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Предстои казусът да бъде разгледан от по-горна съдебна инстанция.

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