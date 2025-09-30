Възложени са проверки на НАП, КЗП, ДАНС и дирекцията за строителен контрол по сигнали на "ужилени" граждани в столицата

5252 Снимка: БТА

Софийската районна прокуратура се зае с имотни измами при покупка на жилища "на зелено".

СРП е започнала разследване за това, че между 2021 и 2024 г., граждани са били заблуждавани с цел имотна облага.

"Изискани са документи и са възложени проверки на много институции", каза на брифинг пред медиите прокурор Николай Николаев, говорител на СРП.

Той посочи, че на Националната агенция за приходите е възложено да прави ревизия на пет дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица, предаде БТА.

На Комисията за защита на потребителите е възложено да провери наличието на неравноправни клаузи при сключването на предварителен договор.

Дирекцията за национален строителен контрол пък трябва да провери строителните книжа и да установят етапа, на който е завършен обектът по документи. Държавна агенция "Национална сигурност" трябва да провери всички транзакции и евентуално да блокират при подозрителни такива.

Разследването е възложено на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Търсим пострадали лица, провеждаме разпити и издирвания, чрез които следва да изясним профила на дружествата и свързаните с тях лица, каза пред медиите Делян Динев, началник на сектор "Индустрия" към "Икономическа полици" на СДВР.

Той посочи, че има как чрез вече организирани групи във Фейсбук от пострадали при тези измами, полицията да се свърже чрез хората. Динев апелира пострадалите да подадат сигнал.

Част от сигналите бяха огласени от потърпевши по Нова телевизия. Гражданите, останали излъгани, обясниха, че предварителните им договори, сключени с различни фирми, били прекратени едностранно още преди издаването на акт 15. След това жилищата им били продадени на дружество, учредено през юли.

"Ужилените" са сключили предварителни договори през 2021-2022 г. с фирма "Грийнлайф-пропърти" ЕООД, която строяла комплекс до парк "Възраждане" в София.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.