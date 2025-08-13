Допълнителните възнаграждения били разпределени само между 174 началници, гласи информация на БНТ

През юни месец е подаден сигнал във връзка с допълнителни възнаграждения в Агенция "Пътна инфраструктура" и е възложена проверка. Това съобщава БТА, позовавайки се на информация от Софийската градска прокуратура.

Проверката се извършва от Комисията за противодействие на корупцията, като срокът за приключването ѝ е два месеца.

Малко по-рано БНТ съобщи, че бонусите за над 2 милиона и 200 хиляди лева не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата на агенцията.

Над 2,2 милиона лева са си раздали шефовете в АПИ през миналата години. Бонусите са били за добре свършена работа през 2024г., съобщи в писмо до медиите ден по-рано бившият началник на КАТ и настоящ ръководител на Института за пътна безопасност (ИПБ) Богдан Милчев.

Той се обърна към тях с писмо, в което им задава няколко въпроса: "През 2024 г. сте одобрили изплащането на 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за себе си, членовете на УС и директорите на АПИ - за "добре свършена работа". Молим да посочите публично каква точно работа е свършена добре, при положение че:

• Републиканската пътна мрежа през 2024 г. е в крайно лошо състояние - с липсващи маркировки, мантинели, знаци и осветление;

• След трагедията със Сияна сам потвърдихте, че АПИ не извършва ремонти, защото "нямало договори за поддържка";

• Липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност относно това кой, кога и как поддържа пътищата;

• България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията".

Според ИПБ в тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Оттам настояват от АПИ да обяснят "на какво основание се възнаграждават, докато не изпълняват основните си задължения".

От АПИ отговориха, че тези бонуси са отпуснати напълно законно и е валидно за всеки работещи в държавната администрация.

