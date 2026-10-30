Прокуратурата протестира домашния арест на Никола Бургазлиев
Предстои протестът да бъде разгледан пред състав на Апелативния съд в Бургас
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Окръжната прокуратура в Бургас протестира домашния арест на Никола Бургазлиев, подсъдим за умишлено причиняване на смъртта на 35-годишната Христина, тежка телесна повреда на нейния син и телесни увреждания на още двама души, настъпили при катастрофа с АТВ в курорта Слънчев бряг, съобщиха от държавното обвинение.
Войната по пътищата
Ден по-рано съдът отмени мярката за неотклонение "задържане под стража" спрямо Бургазлиев и го пусна под домашен арест.
Престъпното деяние е извършено при управление на четириколесно електрическо превозно средство АТВ, управлявано от Бургазлиев след употреба на високорисково наркотично вещество - тетрахидроканабинол, посочиха от прокуратурата.
Установено е, че управлявайки превозното средство, Бургазлиев е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата. В резултат е причинил пътно-транспортното произшествие с преминаващите пешеходци, довело до настъпилия резултат.
Предстои протестът на Окръжна прокуратура-Бургас да бъде разгледан пред състав на Апелативния съд в града.
Катастрофата стана на 14 август 2025 г., когато управляваното от Бургазлиев АТВ напусна пътното платно и връхлетя върху пешеходци в Слънчев бряг. При удара пострадаха петима души, сред които 35-годишната Христина и четири деца.
Жената почина на 3 септември след близо три седмици в кома, а малкият ѝ син получи тежки наранявания.