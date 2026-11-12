След деветчасово заседание съдът се оттегли да реши делото за катастрофата край Загорско през 2019 г.

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Близо девет часа продължи заседанието със заключителните пледоарии на страните по делото за катастрофа от 2019 г. с участието на Лютви Местан на кръстовището между главния път за Гърция с момчилградското село Загорско, при която загина бебе. Предстои присъдата да бъде произнесена след 21:30 часа, обяви съдия Йорданка Янкова, предаде БТА.

В хода на заседанието държавното обвинение поиска наказание в среден размер - три години лишаване от свобода с пет години изпитателен срок. Държавното обвинение поиска и двамата подсъдими - Лютви Местан и Юсеин Ахмед да бъдат лишени от правото да управляват автомобил в продължение на пет години.

Виновността на бащата на загиналото бебе - Юсеин Ахмед държавното обвинение определи в това, че не е са спазени ограниченията за движение, както и нарушаване на задължителните правила за обезопасяване на пътниците - бебешкото столче не е било захванато за седалка на автомобила и на самото бебе не са били поставени обезопасителни колани.

Виновността на Лютви Местан обвинението определи в нарушаване на три текста от Закона за движение по пътищата, свързани с изискванията за включване в път с предимство и ляв завой.

При предоставяне на подсъдимите възможността за последни думи, Юсеин Ахмед каза единствено, че е невинен и иска справедливост. В последните си думи Лютви Местан изложи свои доводи и помоли в името на справедливостта съдът да постанови решение, с което да бъде обявен за невиновен за настъпилото пътнотранспортно произшествие.

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Съдебната палата в Кърджали с част от страните по делото за катастрофата от 2019 г. край село Загорско, при която загина бебе Снимка: БТА

Катастрофата стана на главния път I - 5 за Гърция през Маказа на кръстовището за село Загорско на 14 април 2019 г. Тогава се ударят два автомобила - "Фолксваген", управляван от Лютви Местан, който излиза на главния път в посока Кърджали и БМВ - на Юсеин Ахмед, движещ се по главния път в посока Гърция, в който пътува цялото семейство. При инцидента загина 6-месечното бебе на семейство Ахмед, а по-голямото му братче и майка му бяха ранени.

Първоначално като обвиняем бе привлечен само Лютви Местан, тогава действащ политик, а малко след това като втори обвиняем бе привлечен и Юсеин Ахмед. Повдигнатото им обвинение бе за причинена смърт по непредпазливост.

Делото влезе в съда близо година след катастрофата - през юли 2020 г., когато бе внесен първият обвинителен акт. Съдебното производство бе прекратено от съда, а обвинителния акт върнат на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения. Определението бе обжалвано от прокуратурата, но потвърдено от Апелативен съд - Пловдив.

През февруари 2021 г. с нов обвинителен акт делото отново влезе в съда. През 2023 г. делото отново бе прекратено заради пенсиониране на съдията по него и бе възобновено с назначаването на нов съдия.

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