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Официално вече са двама обвиняемите за убийството на пловдивския предприемач Илиян Филипов.

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече втори обвиняем за престъплението, съобщиха от държавното обвинение. Той е задържан като помагач за извършеното предумишлено убийство за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, съобщиха от държавното обвинение.

От прокуратурата уточняват, че 42-годишният мъж с инициали А. Д. умишлено е улеснил Славчо Мегеров да умъртви Филипов. Предстои държавното обвинение в Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

По неофициална информация на "24 часа" задържаният е Атанас Дечев от Пазарджик, с прякор Джеки. Той е имал две присъди преди това и се сочи като член на пазарджишката наркогрупировка "Монопола", пише медията. Групата е била разбита през 2008 г., когато 19 души отиват на съд. Част от членовете постигат споразумение с прокуратурата, а тарторът получава ефективна присъда от 4,5 г.

Собственикът на "Ботев Пловдив" беше застрелян в жилищна сграда в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив в ранните часове на 30 септември. Същия ден в София беше арестуван и първият обвиняем - Славчо Мегеров. Според държавното обвинение мотивът за убийството е личен, породен от финансови отношения.

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На 6 ноември от полицията и прокуратурата съобщиха, че е открито оръжието на убийството. По информация на "24 часа" то е намерено в района на Пазарджишко шосе, но отпечатъци по оръжието на престъплението не са открити. По неофициални данни не са установени и барутни частици по ръцете на първия заподозрян.

Славчо Мегеров е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". На 13 октомври Апелативният съд в Пловдив постанови той да остане с мярка за неотклонение "задържане под стража". След като бяха изслушани двете страни по делото, магистратите посочиха, че е събран значителен обем доказателства, а органите на досъдебното производство са проявили изключителна усърдност.

Престъплението е било много добре планирано и организирано както по отношение на извършването му, така и по отношение на укриването на доказателства с цел да не бъде разкрит извършителят, посочи съдия Елена Захова. Според нея с оглед на това съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Действията по разследването продължават.

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