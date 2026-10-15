Началничката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" получи лекарска помощ по време на заседанието, след като ѝ прилоша при въпрос за собствената ѝ отговорност

4126 Снимка: Радио Пловдив

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Апелативният съд в Пловдив остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова, обвинена в участие и ръководна роля в организирана престъпна група за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации в Клиниката по ревматология на УМБАЛ "Св. Георги". Решението беше постановено след драматично съдебно заседание, по време на което на обвиняемата ѝ прилоша и се наложи да бъде извикан екип на Спешна помощ.

Професорката обжалва наложената ѝ най-тежка мярка за неотклонение и поиска да бъде освободена срещу парична гаранция. Съдебният състав обаче прецени, че продължават да съществуват основания за задържането ѝ, включително опасност от въздействие върху свидетели и извършване на друго престъпление.

Напрежението в съдебната зала ескалира, когато проф. Генева-Попова започна да дава обяснения пред магистратите. Тя заяви, че в клиниката действително са били извършвани нарушения и че виновните трябва да понесат отговорност, но отхвърли твърдението, че лечебното звено е представлявало организирана престъпна група.

След като съдия Милена Рангелова я попита дали изключва себе си от кръга на извършителите, професорката започна да отговаря, че като началник на клиниката носи отговорност, но в този момент се олюля и залитна. Служители на Съдебна охрана я подхванаха, за да не падне, след което ѝ помогнаха да седне, предаде "24 часа". Заседанието беше незабавно прекъснато и повикана линейка.

След оказаната медицинска помощ състоянието на проф. Генева-Попова се стабилизира. Пред съда тя съобщи, че кръвното ѝ налягане е било 120/61, а кръвната захар - 7,7. По думите ѝ електрокардиограмата показала незначителна промяна. Обвиняемата заяви, че е в състояние да продължи участието си в процеса, след което заседанието беше възобновено. Прекъсването продължи около половин час.

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На проф. Генева-Попова отново беше зададен въпросът дали се чувства виновна. Тя отговори, че носи не само наказателна, но и морална отговорност. Посочи, че ѝ е тежко да слуша показанията на колеги, с които е работила дълги години. Същевременно настоя, че Клиниката по ревматология не може да бъде определяна като престъпна организация. По думите ѝ е важно да се установи не само кой е извършил нарушенията, но и кой е имал интерес от тях и дали е имало подбудители.

Обвиняемата изрази доверие в българското правосъдие и отново поиска да бъде освободена срещу парична гаранция. Тя оспори и публично коментираните размери на средствата, с които разполага.

Адвокатът ѝ Георги Кутрянски настоя пред съда, че няма основания клиентката му да остане в ареста. Той подчерта, че тя е съдействала на разследването, дала е подробни обяснения и е отговорила на въпросите на разследващите органи. Защитникът посочи още, че професорката е подала оставка от ръководните си постове, включително като началник на Клиниката по ревматология и декан на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив.

Според адвоката това изключва възможността тя да упражнява служебен натиск върху подчинените си. Той изтъкна, че голяма част от свидетелите вече са разпитани, а останалите обвиняеми по делото са с по-леки мерки за неотклонение. Кутрянски поиска парична гаранция, като посочи, че домашният арест също би бил приемлив вариант.

Съдът обаче не прие тези аргументи. Според магистратите освобождаването от ръководните длъжности не прекъсва автоматично изградените през годините лични и финансови зависимости. Дори при домашен арест не може да бъде изключена възможността обвиняемата да контактува с други участници в разследването.

В мотивите си апелативните магистрати посочиха, че според събраните до момента доказателства разследваната схема е действала продължително време, отличавала се е с висока степен на организация и ясно разпределение на ролите между лекари, административни служители и външни посредници.

Според съдебния състав са налице данни за подмяна на кръвни проби, фиктивни хоспитализации и вписване на тежки диагнози на клинично здрави хора с цел неправомерно получаване на средства от Здравната каса.

"В тази престъпна йерархия вие сте имали ръководна роля, възползвайки се умело от ръководния пост и медицинския персонал в клиниката. Те са били зависими от вас, включително и финансово. Предстоят лични процесуални действия и дори очни ставки. Вие можете да им повлияете", каза съдия Милена Рангелова, предаде БНР.

Магистратите отчетоха частичните ѝ самопризнания, но подчертаха, че тя продължава да оспорва твърдението за ръководната си роля в организирана престъпна група.

Съдебният състав прие, че събраните до момента доказателства обосновават обвинението в степента, необходима за определяне на мярката за неотклонение, и че рискът от въздействие върху разследването не е отпаднал.

Апелативният съд потвърди определението на първата инстанция и остави проф. Мариела Генева-Попова под стража. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

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